Jorge Martín arranca su recuperación en un centro de alto rendimiento de Red Bull

Jorge Martín pasará las próximas semanas en el Athlete Performance Center de Red Bull en Salzburgo, un centro de alto rendimiento en el que llevará a cabo la recuperación de su última lesión, según informó Aprilia.

El madrileño, que afronta su cuarto período de recuperación de la temporada, tiene como objetivo reincorporarse al Mundial en las últimas pruebas, una vez finalice la gira asiática y el campeonato regrese a Europa. Tan solo quedarán dos citas, Portugal y Valencia, en el que podría participar ya Martín, con vistas a estar también en los test que se realizarán en el trazado valenciano tras el GP.

“Sólo queremos informarles que Jorge Martín pasará los próximos días en el Red Bull Athlete Performance Center, en Austria, para centrarse en su recuperación”, informó el equipo en un escueto comunicado.

La temporada de defensa del número 1 arrancó de la peor manera para Jorge Martín que se fue al suelo en los primeros test de pretemporada. Un accidente que le obligó a pasar por quirófano poniendo en paréntesis su debut en el GP de Thailandia. Cuando encarrilaba el tramo final de su recuperación volvió a sufrir un accidente mientras practicaba supermotard. Empezaba un nuevo proceso de recuperación que le obligó a perderse las tres primeras pruebas del campeonato. En Qatar reapareció pero una nueva caída le provocó un neumotórax y varias costillas rotas.

Tras otro largo período Martín estaba listo para volver a subirse a la Aprilia y lo hizo en el GP de Chequia, justo antes del parón estival. Las sensaciones fueron mejorando pero en el Gran Premio de Japón perdió el control de su moto y volvió a irse al suelo con graves consecuencias físicas: una triple rotura de clavícula y un nuevo paso por quirófano.

El pasado martes, el piloto de Aprilia fue operado en el Hospital Universitari Dexeus por el equipo médico liderado por el Dr. Xavier Mir. El siguiente paso, una vez superados los primeros días, será viajar a Salzburgo para ponerse en manos de los profesionales del centro de alto rendimiento de Red Bull, donde tiene previsto ejercitarse durante una semana.

Se trata de un centro de excelencia y un programa de aceleración para atletas de clase mundial, establecido en 2019, que utiliza tecnología avanzada, análisis de datos y la experiencia de cientos de deportes para ayudar a los atletas a alcanzar su máximo potencial físico, mental y social. El propio Marc Márquez fue invitado en 2023 a uno de estos centros que Red Bull tiene en Austria para realizar una semana de entrenamiento de alta exigencia.

Por el momento, Aprilia ya ha confirmado que Jorge Martín no participará en el próximo Gran Premio que se disputará en Philip Island entre el 17 y el 19 de octubre. La siguiente cita será en Malasia una semana después, del 24 al 26 de octubre.