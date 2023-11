Jorge Martín, animado y "con ganas de pelear" aunque a expensas "de muchos factores"

El piloto de Ducati afronta con mucha ilusión el Gran Premio de Valencia para competir por el título con su compañero, 'Pecco' Bagnaia Al ser preguntado por su estrategia, reconoció que "es difícil de saber", pues "hasta que la carrera 'sprint' no se sabe"

El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP23) llega al Gran Premio de la Comunidad Valenciana "con ganas de pelear" por el título mundial de MotoGP con el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia, aunque reconoce que no depende sólo de él, "depende de muchos factores".

"Valencia es un circuito que me encanta, en el que podemos ser competitivos, y creo que podemos hacer un gran fin de semana, así que estamos con ganas de pelear por ello, si bien sabemos que no depende sólo de mí, depende de muchos factores, pero habrá que intentar que se den esos factores para ganar", reconoció Martín.

El piloto español reconoció sobre su estrategia que "es difícil de saber", pues "hasta que la carrera 'sprint' no se sabe, primero hay que ganar el sábado y ver qué posibilidades tenemos para meter pilotos en medio, porque al final hay que ganar y meter pilotos en medio. Un poco lo que necesitaba Lorenzo en 2013 y no le salió bien. A ver si lo hacemos mejor".

Martín señaló que "no sirve de nada quedarse estancado en el pasado y desde que salí de Qatar ya estuve pensando en Valencia".

Martín recuerda de su título de Moto3 que no fue igual pues "entonces llegaba con más ventaja y con las cosas medio hechas, y aquí es al contrario, tengo todo por hacer. No habría llegado en esta condición de no ser por lo que pasó en Qatar, pero es lo que hay".

De su rival 'Pecco' Bagnaia dijo que lo ve "bastante tranquilo, pero ya vimos el año pasado que cuando te estás jugando un Mundial, vas líder y no tienes esa necesidad de ganar, se te cierra un poco el 'culete', a ver este año, porque hay mucho nivel, vamos todos muy rápidos y creo que es un circuito donde eso lo podemos aprovechar".

Al referirse a los problemas con el neumático trasero reconoció que "hoy ha habido una reunión donde tenían que decirnos algo, pero no sé, hay que esperar incluso meses para estudiar ese neumático y entender qué ha pasado. Yo tengo la idea de que fue que la goma no trabajó como tenía que trabajar, pero si no es así, por lo menos saberlo para que no nos pase en el futuro".

"Tengo muchas ganas de hacerlo bien en Valencia. En las últimas carreras tenía mucha presión y no estaba disfrutando nada, tengo ganas de tomármelo como lo que es, mi pasión y disfrutar de cada vuelta desde mañana y disfrutar del fin de semana, porque yo que tengo la velocidad y puedo hacerlo, tengo que aprovecharlo. No tiene ningún sentido obsesionarme ni volverme loco, y luego pasarlo mal si no salen las cosas", explicó Martín de su planteamiento para el último gran premio de la temporada.