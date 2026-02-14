Jorge Martín alimenta su salto a Yamaha: “Por los rumores..."

A dos semanas del pistoletazo de salida del Mundial de MotoGP, que dará inicio con el Gran Premio de Tailandia que se celebrará en el circuito de Buriram, la parrilla está acaparando titulares y poco tiene que ver con lo estrictamente deportivo. Sino más con lo que se cuece entre camiones del 'paddock'. El mercado de fichajes para 2027 está en plena ebullición y centra ahora la actualidad más inmediata, pese a que el próximo fin de semana será crucial con los últimos test de pretemporada.

La 'silly season' de 2027 ha empezado mucho antes de lo esperado con los rumores de los primeros fichajes. Al hecho de que la inmensa mayoría de los pilotos terminan sus contratos a finales de 2026, se le suma el detalle de que 2027 será el año del cambio de reglamento, que partirá con cambios como la reducción de cilindrada y aerodinámica y la eliminación de los dispositivos de altura y 'holeshot'.

Un mercado agitado

La cominación de ambos factores ha propiciado que todos los pilotos quieran asegurarse un asiento lo antes posible, a poder ser antes de la primera carrera, para así tener que centrarse solamente en lo estrictamente deportivo y no en su futuro. Durante la previa de los primeros ensayos en Sepang, saltaron algunas de las bombas de cara a la parrilla de 2027. 'As' desveló que Pedro Acosta tenía atado su futuro en las filas del Ducati Lenovo y que sería compañero de Marc Márquez a partir del próximo curso. También surgieron rumores de que Fabio Quartararo abandonaría Yamaha para unirse a las filas de otra marca nipona, Honda, mientras que Jorge Martín recalaría en el sitio que dejaba el francés.

En las últimas semanas también sonó que Maverick Viñales, tra su segunda temporada en el Tech3, equipo satélite de KTM, daría el salto al equipo oficial. Por el 'paddock' de Sepang, durante los primeros test, también sonó que Álex Márquez podría terminar como su compañero de equipo. Pero lejos de la realidad, aún no se ha confirmado ninguno de estos movimientos, más allá de la renovación oficial de Marco Bezzecchi por Aprilia Racing. De hecho, los rumores sitúan a Pecco Bagnaia como su compañero.

En medio de todo este revuelo, el campeonato está alimentando el 'hype' a través de sus redes sociales haciendo que los pilotos se enfrenten a una pizarra con todos los huecos de la parrilla 2027 para situar al resto de pilotos y a sí mismos. Si primero fue el turno de Marc Márquez, en las últimas horas fue el de Jorge Martín, precisamente uno de los 'riders' cuyo futuro ha acaparado especulaciones.

"No será fácil. Dejadme ver las opciones", comenzaba diciendo el piloto de San Sebastián de los Reyes. "Este es obvio", decía, y procedía a colocar a Marc Márquez en el Ducati Lenovo, junto a Pedro Acosta. Otra de sus predicciones fue que Pecco Bagnaia recalaría en el Monster Energy Yamaha... junto a él. "Por los rumores, me pondré aquí, sólo por los rumores", decía Martín, que decidía así seguir alimentando los rumores de que pilotará para los de Iwata en 2027.

Decidió continuar apostando por los rumores al colocar a Fabio Quartararo con Joan Mir en el equipo oficial de Honda. Eso dejaría sin sitio a Luca Marini, a quien ve pilotando de nuevo una Ducati del equipo VR46. En cuanto a su equipo actual, el Aprilia Racing, coloca a 'Bezz', ya oficial, junto al otro madrileño de la parrilla, Raúl Fernández, actualmente piloto para el equipo satélite de los de Noale.

Siguiendo la línea de las predicciones de Marc Márquez, el '89' hace debutar a varios 'rookies' en la categoría reina. Uno de ellos es Dani Holgado, en el Tech3, junto a 'Mack'. El otro es David Alonso, que iría al Trackhouse junto al 'novato' de este año, Ai Ogura. Además, en KTM oficial, 'Martinator' cree que la dupla será Álex Márquez-Brad Binder.