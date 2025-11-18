Jorge Martín: "Ahora me toca a mí resurgir"

Jorge Martín (Madrid, 1998) acaba de quitarle a su Aprilia la pegatina con el número 1 para recuperar su clásico 89. Se dispone a completar el primer test del curso 2026 en Cheste, dos días después de cerrar la que él mismo define como una temporada “de mierda” o también “la peor de mi vida”. Pero en su cara se dibuja una sonrisa: “Soy optimista, toca levantarse y seguir luchando”.

¿Cómo está físicamente después del esfuerzo del fin de semana en el gran premio?

Cansado, no te voy a engañar, ha sido un fin de semana muy intenso y vine con la idea de rodar bastante poco, pero al final me fui encontrando bien.

¿Ha podido aprovechar o sacar alguna lección en positivo de este año tan malo?.

Si. Dije que era un año de mierda, pero al final ha sido un año de aprendizajes. Lo importante en los malos momentos es saber encontrar la parte que te puede ayudar a crecer y en eso me he enfocado, en ver qué me ha podido venir bien para el futuro, a pesar de todo lo malo.

¿Por ejemplo?

Pues aprender que amo este deporte mucho más de lo que me hubiese imaginado. Si me preguntas antes de empezar este año, mi idea era correr 4 o 5 más y seguramente retirarme, pero después de esta lección he visto que tengo muchas ganas dentro de mí de seguir pilotando, que soy un piloto ganador y lo que quiero es competir al 100% durante todos los años que pueda.

Comenzó el año con dudas, con la moto, con el equipo… y Aprilia ha terminado de la mejor manera posible este Mundial, con victoria de Bezzecchi en Valencia y un gran balance. ¿Cree que la próxima temporada pueden estar más cerca de Ducati?

Sí, estoy muy muy contento de cómo ha acabado nuestra historia. Tuvimos nuestros más y nuestros menos, pero llegamos a un acuerdo y estoy muy contento de estar aquí. La moto está funcionando muy bien, ya lo hemos visto estas últimas carreras y Aprilia está haciendo un trabajo increíble para acercarnos aún más a ganar un campeonato del mundo.

¿Los test en Cheste son decisivos?

Muy importantes, hay que probar muchas piezas que luego ya tienes tiempo de afinar para febrero, porque en entonces ya vas muy justo de tiempo y si algo no funciona no puedes retocarlo, simplemente va fuera.

Jorge Martín ha pasado de estar en lo más alto, campeón en 2024, a lo más bajo este año. Lo que ha hecho Márquez, su regreso a la cima, ¿le sirve de inspiración?

Sí, está claro, es importante saber que ni los buenos momentos son tan buenos, ni los malos tan malos. Hay que saber ser un pelín más neutral en ese sentido y está claro que Márquez es un ejemplo. Obviamente no me quiero comparar ni mucho menos con Marc, pero diría que ahora me toca a mí poder resurgir, no te digo ganar porque eso es imposible asegurarlo, pero sí poder competir a mi 100% y eso es lo que quiero conseguir.

Dicen que lo que no te mata te hace más fuerte…

Este año me ha hecho madurar en muchos aspectos seguro, no solo en lo profesional, en lo personal también. Cuando tienes tantos miedos o dudas de todo... yo creo que me ha enseñado a saber lo que quiero en mi vida.

“Bezzecchi ha hecho un trabajo increíble, se ha adaptado a esta moto y yo aún no, tengo trabajo por delante para hacer mía la Aprilia” Jorge Martín

Con el paso delante de Aprilia y KTM ¿podemos ver un Mundial más igualado en 2026?

No sé qué decir, creo que ganar a Marc en plena forma será muy complicado y lo que haga en el resto no puedo controlarlo. Yo sé que Aprilia está haciendo un gran trabajo, la moto cada vez es mejor, más completa y para el año que viene daremos un paso aún más grande. Hay que esperar, confiar y trabajar duro.

¿Tiene ganas de batirse de nuevo con el mejor Márquez?

No es porque sea Marc, yo me quiero batir con los mejores pilotos del mundo, en MotoGP hay mucho nivel, hay 5 o 6 pilotos que rompen la balanza. Yo soy competitivo y quiero pelear por ganar mundiales, me da igual si es uno que otro.

¿Qué sintió en Cheste al ver a Marc levantando el trofeo como hizo usted en 2024?

Es bonito, me alegro por él porque lo lleva luchando mucho tiempo. Viendo el vídeo de la recuperación, de la lesión, le decía a mi novia ¿a quién te recuerda?. Porque al final es más de lo mismo, caerte, sufrir, dolor, volver a levantarte… los mejores deportistas de la historia nunca se han rendido y por eso al final llegan tan lejos, así que espero yo poder tener esos valores.

¿Cómo se ve el Mundial desde fuera, viendo las carreras desde el sofá?

Ha sido un mundial solitario, bastante más duro de lo que me hubiese imaginado, recuperarte de las lesiones es muy duro. Si soy sincero, no he visto muchas carreras, no tenía el cuerpo para verlas y prefería desconectar. Pero bueno, es curioso verlas con perspectiva de espectador. Con tensión. Quizás no te gusta algún piloto y prefieres que no gane, pero intentas verlo con objetividad.

¿Le cogió miedo a la moto después de la sucesión de caídas y lesiones?

No, aunque sí que es verdad que tuve dudas, cada vez que me subía me iba al suelo y no entendía muy bien el porqué. Cuando volví en Brno fui de menos a más y eso me dio confianza para entender que no era por la moto, sino simplemente por una situación en la que intervenían muchos factores.

Se ha roto 25 huesos, ha pasado meses en rehabilitación, lejos del paddock. ¿Qué ha sido lo más difícil de este año? ¿Gestionar la parte mental o la física?

A nivel físico ha sido más duro, pero va un poco unido. Cuando sientes dolor empiezas a dudar de si te vas a recuperar al 100%, si vas a poder pilotar a tu 100%. Es complicado.

¿Pasó por su cabeza la idea de retirarse?

No. Tras el accidente de Qatar, no sabía cómo iba a salir de esa lesión, no sabía lo que iba a pasar, pero nunca me planteé dejarlo. Desde el día que empecé a andar de nuevo o que me enseñaron otra vez a subir escaleras, desde el primer paseo, desde que volví a ir en bici… todo fue para poder volver a ir en moto.

¿Durante todo este proceso hubo algún consejo, algún mensaje que le tocase especialmente?

Ha habido muchas personas que me han soportado, muchas que me han escrito y tendría que destacar muchos, pero agradezco muchísimo el apoyo de la gente y de mi entorno.

Si le llegan a contar la película de esta temporada el año pasado en Barcelona, cuando celebraba su título ¿se lo habría creído?

No. Si me dicen antes lo que iba a pasar seguramente hubiese levantado el pie, porque este año ha sido un sinvivir, pero bueno, también he aprendido que no hay que hacer más de lo que toca. En ciertos momentos he intentado no demostrar, porque no me hace falta, pero sí querer hacer más sin estar en forma física y eso me ha llevado a ciertas caídas.

Viendo las victorias de su compañero Bezzecchi ¿ ha pensado lo que podría haber hecho con esa moto de estar bien?

No creo que este año hubiésemos podido luchar por el título, porque incluso Marco ha llegado tarde a esa pelea, pero sí que ha acabado siendo muy competitivo. Está claro que yo pensaba, si lo hace él, lo puedo hacer yo. No es por menospreciarle, ha hecho un trabajo increíble. Ha conseguido adaptarse a la Aprilia y yo aún no, así que tengo mucho trabajo por delante para hacer mía esta moto. Sé que la moto va, sé que yo puedo hacerlo, así que es cuestión de tiempo y de ponerlo todo junto. Hay mucho margen de mejora.

He luchado toda mi vida para poder llevar el uno en la moto, pero este año no me ha definido para nada, podía llevar el uno pero no estaba siendo el Jorge que yo quería ser. Ojalá llegue el momento de tener esa duda. Jorge Martín

Si volviera a ser campeón, ¿repetiría el número 1 en su moto?

Seguramente, pero no lo sé. He luchado toda mi vida para poder llevar el uno en la moto y era más que merecido, pero este año no me ha definido para nada, podía llevar el uno pero no estaba siendo el Jorge que yo quería ser. Ojalá llegue el momento de tener esa duda y ya tendré tiempo de pensarlo.

¿Así que no cree en la maldición del 1?

No creo que esté gafado, Pecco ha ganado con el uno, muchos pilotos lo han hecho, pero sí que en las últimas décadas no se ha visto a ningún piloto revalidar título con el uno. Soy un poco supersticioso, no mucho, cada vez menos, son cosas que tenemos en la cabeza.

Su caso es un ejemplo de resiliencia…

La gente ha visto que podría haber tirado la toalla hasta en cuatro ocasiones este año. He demostrado que aunque estés un bache o en un agujero muy profundo, siempre hay luz al final del túnel y siempre se puede resurgir.

¿Cuál ha sido el peor momento este año?

Qatar, después de esa caída fueron dos o tres semanas muy difíciles. Y todo el rifirrafe con Aprilia estando lesionado de gravedad.

Anunció que pensaba romper el contrato anticipadamente, pero luego cambió de idea. ¿En qué momento cambió el chip y decidió que se quedaba en el equipo?

Vi que no estaba saliendo nada claro de todo aquello y que solo iba a tener problemas en el futuro. No quería competir con nada externo, con ningún factor que me afectara, quise cerrar el tema cuanto antes, llegamos a un acuerdo con Aprilia y al final estoy muy contento de mi decisión, que fue la correcta, un acierto, viendo cómo está yendo ahora la moto.

En 2027 cambia el reglamento y expiran la mayoría de contratos, con lo que el mercado estará muy abierto. ¿Tiene claro lo que va a hacer?

Tengo muchas ganas de ver cómo será el Mundial 2027, con nuevos neumáticos, nuevos motores, nuevas motos en general… será un año de muchos cambios, pero ahora mismo estoy muy centrado en el 2026, aún no toca pensar más allá.