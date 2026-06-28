Jorge Martín se acuerda de su compañero: "Mi primer pensamiento es para Marco, espero que se recupere porque sé lo que es pasar por eso"

El Gran Premio de los Países Bajos de Moto GP trajo consigo un cambio en la clasificación general de pilotos, con Jorge Martín como nuevo líder en detrimento de su compañero, Marco Bezzecchi. El piloto italiano, que afrontaba el domingo con nueve puntos de margen respecto al español, se fue al suelo tras apenas 14 vueltas transcurridas para sumar el tercer cero consecutivo, tras sus caídas en Balaton, Brno y ahora Assen.

Martín, tercero en la cita neerlandesa, sumó 16 puntos y subió al primer peldaño de la tabla, tras un Gran Premio en el que fue el único capaz de seguir la estela de las TrackHouse . Su rostro en la ceremonia del podio era de felicidad pero la alegría no pudo ser completa tras haber visto el grave accidente de su compañero. En la rueda de prensa, en un gesto de deportividad pese al momento complicado que vive en Aprilia, las primeras palabras del madrileño fueron precisamente para Bezzecchi.

"Mi primer pensamiento es para Marco (Bezzecchi). Está bien, en el hospital, espero que se recupere bien porque sé lo que es pasar por eso y espero que esté bien", comentaba Martín que el curso pasado se vio obligado a pasar muchos días de ingreso hospitalario tras varias caídas de gravedad, como la de los test de pretemporada o la del GP de Qatar, tercera cita de ese curso.

Por otra parte, felicitó también a sus compañeros de rueda de prensa, Ai Ogura y Raúl Fernández, primero y segundo en Assen, "porque han hecho un gran trabajo este fin de semana".

"Una locura"

En lo que respecta a su propio éxito, Martín comentó que "por supuesto, estoy contento con el liderato", teniendo en cuenta que "Hace seis meses no sabía si iba a poder comenzar la temporada". "Me perdí los test de pretemporada y ahora soy líder del campeonato, es una locura", reconocía el de Aprilia.

Respecto a la carrera, remarcó que "estoy muy contento con mi actuación de hoy, he mejorado mucho respecto a ayer". "He liderado algunas vueltas, sabía que los de TrackHouse venían apretando, la diferencia se iba reduciendo y sabía que lo iban a intentar, pero yo he hecho mi propia carrera, intentando dar mi mejor versión, argumentó.