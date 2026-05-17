Jorge Martín abre el debate tras el grave accidente de Álex Márquez: "Creo que hacer tres salidas es excesivo"

El plano deportivo pasa a un segundo plano cuando suceden accidentes como los que han sucedido hoy en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Y así lo dejaron saber todos los pilotos que pasaron por la sala de prensa del trazado catalán durante la jornada de este domingo. Algunos, incluso, se echaron las manos a la cabeza por el hecho de que hubiese llegado a retomarse la competición hasta en tres ocasiones. Uno de ellos, Jorge Martín.

El piloto madrileño se fue al suelo en la tercera salida tras un contacto con Raúl Fernández en la curva 5 del trazado catalán. Ambos luchaban por la victoria. Pero quiso dejar a un lado el lado el monumental enfado que exhibió en el box para poner sus pensamientos en sus compañeros, Álex Márquez y Johann Zarco.

Las impactantes imágenes del durísimo accidente de Àlex Márquez en el GP de Catalunya / Dani Barbeito

El catalán sufrió un grave accidente en la contrarrecta del trazado catalán, antes de llegar a la curva 10. La KTM de Pedro Acosta sufrió un problema técnico que lo llevó a quedar completamente parado en pista, con la mala suerte que el '73' no pudo esquivarle. Todo acabó derivando en una bandera roja y con el vigente subcampeón en el hospital.

También Zarco terminó siendo atendido por los servicios médicos en la curva 1. El francés imapctó con la rueda trasera de Bagnaia y se quedó enganchado bajo la GP26. Las primeras informaciones apuntan a que su pierna habría quedado muy afectada. Esto causó una tercera salida que algunos creen que no debería haberse producido.

Lo importante, Álex y Johann

"Hoy mi historia es completamente secundaria", comenzaba diciendo 'Martinator' en la sala de prensa del Circuit, en la que se encontraba SPORT. "Lo importante es que Álex y Zarco estén bien. Para mí, ya te digo, mi historia es una carrera más, un cero. Pero lo importante es que ellos estén bien, que estén vivos y que podamos seguir", dejaba claro el madrileño.

Las dos banderas rojas generaron nerviosismo entre los pilotos, y asegura Martín que salir a correr en estas condiciones no es lo ideal. "Ha sido un día muy peligroso. Creo que hacer tres salidas me parece excesivo. Sí que sé que el show tiene que seguir, pero hay un punto en el que al final también somos personas y, después de ver esos incidentes, cuesta otra vez entrar en concentración. Así que creo que hay que pensar en eso", expresaba el madrileño.

Sí que sé que el show tiene que seguir, pero hay un punto en el que al final también somos personas y, después de ver esos incidentes, cuesta otra vez entrar en concentración. Jorge Martín

Se abrió el debate sobre si debería haberse suspendido la carrera tras dos accidentes tan graves. "No lo sé, no es mi decisión. Repetirla tres veces bueno, pero si llega a seguir pasando, ¿qué hubiésemos hecho? ¿Seguir reempezando? No le veo el sentido.Yo soy el primero que quería correr, cada vez que salíamos, me venía mejor porque salía más adelante. Pero yo creo que hay un punto en el que ya es excesivo y, después de lo que hemos visto, de las ambulancias en pista..", se lamentaba.

Por otro lado, señala que el trazado no estaba en las condiciones idóneas para continuar con la carrera. "La pista estaba llena de carbono, yo tengo los ojos irritados de todo el carbono que me ha entrado… Quiere decir también que la pista no estaba preparada para seguir corriendo", aseguraba el madrileño, campeón en 2024.

La seguridad, en debate

También se pronunció sobre ello Fermín Aldeguer. El piloto murciano aseguró que no fue plato de buen gusto vivir la situación que se vivió este fin de semana, especialmente porque él comparte box con el piloto de Cervera y mantienen una gran relación

Puso el foco en el accidente de Zarco, en la gran velocidad a la que llegan las MotoGP a la curva 1. "Es mi segundo año, pero no es la primera vez que los pilotos se quejan a la velocidad a la que llegamos a esa primera frenada. Llegamos en quinta marcha, casi a 300 por hora. Es difícil parar una MotoGP cuando los frenos todavía no están calientes, las gomas no tienen suficiente temperatura y con toda la aerodinámica", expresaba el murciano.