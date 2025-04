Jorge Martín abandona el hospital y Aprilia prepara su traslado a España

Aprilia ha informado que Jorge Martín ha recibido el alta del hospital Hamad de Doha, en el que permanecía ingresado desde su grave accidente en el Gran Premio de Qatar, el domingo 13 de abril. El se recupera de un neumotorax pulmonar y la fractura de once costillas.

"Estimados medios de comunicación, Jorge ha sido dado de alta del Hospital General de Hamad y permanecerá en Qatar unos días más hasta que su estado médico se estabilice. En cuanto su estado lo permita, se organizará un vuelo asistido para regresar a Europa", explica el comunicado del equipo de Noale.

Martín , que se perdió las tres primeras carreras del Mundial por otra lesión de escafoídes, reaparecía en Losail. En carrera se fue al suelo y fue embestido por Fabio di Giannantonio, que no pudo evitar impactarle y llegó a pensar en lo peor. "La peor escena de mi vida", aseguró el italiano, que respiró aliviado al saber que la vida de Martín no corría peligro, a pesar sus lesiones.

El piloto madrileño fue trasladado al hospital de Doha, donde las pruebas diagnósticas a las que se sometió revelaron un neumotórax, además de once costillas fracturadas en el lado derecho, ocho en la parte trasera y tres en el lateral.

Durante la primera semana Jorge ha tenido que estar conectado a una máquina drenaje y una semana después de su accidente, ha sido dado de alta. Aprilia está haciendo gestiones para que pueda volver a casa lo antes posible en un avión mediatizado.

Está previsto que cuando sus condición física lo permita, 'Martinator' se traslade a Barcelona para ponerse en manos de los doctores del Instituto Quirón Dexeus, que le han estado tratando desde sus dos accidentes en pretemporada.

No hay fecha ni plazos previstos para su regreso a la competición. Aprilia ya ha inscrito a su probador Lorenzo Savadori, en el GP de España el próximo fin de semana. El italiano cubrió la baja de Martín en Tailandia, Argentina y Austin.