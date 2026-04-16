De Jorge Lorenzo a Valentino Rossi: los regresos de lesiones más bestias de la historia

Suele decirse que los pilotos están hechos de otra pasta. Y ciertamente, así es. En las últimas temporadas hemos visto el regreso de auténticos campeones que habían pasado por una larga etapa de lesiones, como Marc Márquez o Jorge Martín. En el caso del catalán, volvió a ser campeón seis años después. En el del madrileño, recientemente ha vuelto al podio y a la victoria tras encadenar un 'annus horribilis' después de ganar su primer título de MotoGP. Pero lo cierto es que, a parte de las suyas, son muchas las historias de superación que ha dejado el motociclismo a lo largo de las décadas, y hacemos un repaso de algunas de ellas.

Barry Sheene - Daytona 1975

Si hablamos de auténticos titanes tenemos que hablar inevitablemente de Barry Sheene. El piloto británico, piloto de Suzuki, sufrió un grave accidente en Daytona en 1975, cuando reventó un neumático a más de 270 km/h, un incidente que acabó provocándole una dura caída que se tradujo en fracturas en el fémur, clavícula, brazo y costillas.

Barry Sheene durante una carrera en 1975 / Suzuki

Pero como suele pasar con los pilotos de motociclismo, se recuperó en tiempo récord para volver a la competición 7 semanas después. Después de aquel mimso año, en 1976, ganó cinco Grandes Premios, lo cual le dio el Campeonato del Mundo en 500 centímetros cúbicos. Volvió a repetir en 1977.

Mick Doohan - Holanda 1992

Uno de los principales ejemplos que se vienen a la cabeza de cualquier amante del mundo de las dos ruedas es el brutal accidente de Mick Doohan durante el Gran Premio de Holanda de 1992. Aquel duro golpe casi le costó perder su pierna. Sufrió una fractura de tibia y peroné en su extremidad derecha que se infectó, y se temió que se tuviese que amputar.

Mick Doohan en el Circuit de Barcelona-Catalunya en 1998 / Mediterraneo / EFE

Volvió a los circuitos a las 8 semanas, buscando seguir en la lucha por el campeonato con Wayne Rainey... pero finalmente no pudo ser y se quedó a cuatro puntos de la gloria. Terminó recuperándose en 1994 para llevarse cinco títulos consecutivos a partir de ese mismo año, protagonizando así una de las hazañas más importantes de la historia. Finalmente, otro duro accidente durante los entrenamientos del Gran Premio de España en Jerez lo llevó a retirarse tras sufrir fracturas graves en la clavícula, rodilla derecha y muñeca izquierda.

Valentino Rossi - Mugello 2010

Considerado por muchos el mejor piloto de la historia, Valentino Rossi también sufrió en sus propias carnes lo duras que son las caídas a tanta velocidad. Y la más dura de su carrera se produjo en su GP de casa, en Mugello. El italiano sufrió una fractura de tibia y peroné durante los entrenamientos del sábado, que amenazó con terminar su carrera.

La caída de Valentino Rossi durante el GP de Mugello de 2010 / MOTOGP

Se jugaba el título mundial con Jorge Lorenzo (terminó por ganarlo el mallorquín). Y por eso aceleró todo lo que pudo la recuperación con sesiones en una cámara hiperbárica. Regresó solo 41 días después, durante el Gran Premio de Alemania. No volvió a ganar mundiales, pero sí carrera y luchó hasta el final en el de 2015.

Jorge Lorenzo - Assen 2013

Uno de los ejemplos más recientes. Rondaba el año 2013 cuando Jorge Lorenzo protagonizó uno de los regresos más tempranos de la historia. El piloto mallorquín aterrizó en la cita anual en Assen y se lesionó de la clavícula izquierda durante la jornada del jueves, tras irse al suelo a 224 km/h.

Jorge Lorenzo sufrió un duro accidente en Assen en 2013 / MotoGP

Lo que más sorprendió entonces no fue la gravedad de la lesión en sí, sino el plazo de tiempo que pasó entre que se produjo y que el piloto volvió a la moto. Jorge fue operado en Barcelona esa misma noche de jueves y regresó para correr el sábado, terminando 5º en una exhibición de valentía y resiliencia. Se jugaba el campeonato con Marc Márquez, quien finalmente se llevó su primer título de MotoGP por cuatro puntos de ventaja. Posteriormente se supo que la del '99' fue una fractura compleja que requirió placa y tornillos.

Dani Pedrosa - Motegi 2016

Pocos pilotos en la historia se han lesionado tanto como Dani Pedrosa. El piloto de Castellar del Vallès (Barcelona) protagonizó una dura caída en una curva hacia la derecha del circuito de Motegi en Japón en 2016. El catalán salió volando por los aires protagonizando un tremendo 'high-side' e impactó fuertemente contra el suelo, fracturándose la clavícula, el peroné y un metatarso de su pie.

Dani Pedrosa sale del box en su regreso a la competición en Valencia 2016 tras su lesión / MANUEL BRUQUE / EFE

En situaciones normales, una persona tardaría, según apuntaron los médicos, al menos dos meses en recuperarse medianamente. Y él volvió a competir tan solo cuatro semanas después en la última cita en el Gran Premio de Valencia.