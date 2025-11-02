Jorge Lorenzo: "La temporada de Marc Márquez se va a convertir en un Top-3 de años de dominación absoluta"

El Mundial de MotoGP 2025 está llegando a su final y con tan solo dos pruebas por delante, Portugal y Valencia, toda la atención se centrará en el tercer escalón de la general y los podios. El título, ya es historia, después de que Marc Márquez consiguiera su novena corona mundial en el pasado Gran Premio de Japón con una superioridad aplastante respecto al resto de rivales.

El de Cervera ha conseguido un hito al alcance de muy pocos, sumando un nuevo título a sus vitrinas con un total de 14 victorias durante la temporada. Bien lo sabe otro campeón de la categoría, Jorge Lorenzo, quien analizó en una entrevista para 'AS' la trayectoria de Marc Márquez, que, en algunos tramos, coincidió con la suya propia.

"Hay pilotos que nunca consiguen ganar ninguna carrera en toda su andadura en MotoGP y hay pilotos que ganan la segunda o la tercera o la cuarta, como fue el caso de Márquez, el mío mismo y el de Dani (Pedrosa)", explica Lorenzo para poner en valor lo que es ganar en la categoría reina. "Significa ganar a los mejores, de los mejores, de los mejores del motociclismo. No hay un campeonato más difícil y unas motos tan rápidas y tan exigentes", afirma, por lo que ganar el título está solo al alcance de algunos "elegidos".

Marc Márquez y Jorge Lorenzo durante el Gran Premio de Catalunya / Archivo

Un fuera de serie

Para el #99, uno de los pocos que consiguió batir a Marc antes de su lesión en 2020, es un hecho que el ilerdense no cuenta con un rival a la altura entre los actuales pilotos de la parrilla. "Los resultados lo demuestran. El hecho de que Bagnaia tenga su misma moto y Di Giannantonio también tenga su misma moto, además de dos o tres pilotos que también tienen una moto un poco inferior, pero básicamente entre 2024 y 2025 dicen que no hay mucha diferencia, y no consiguen ni por asomo obtener el mismo rendimiento que Marc", explicó el balear, para el que esto demuestra que "en este momento Marc es no solo un paso superior, sino para mí dos pasos superior a todos".

En la entrevista, Lorenzo recordó otras temporadas en las que algunos pilotos ejercieron un dominio similar al de Marc, como la de Valentino Rossi en 2002 o la de Mick Doohan en 1997, aunque "la de Marc (en 2025) se va a convertir en un Top-3 de años de dominación prácticamente absoluta".

El #99 reconoce que Márquez, como rival es "desde el principio, dificilísimo", pese a que tanto Pedrosa como él contaban con más experiencia en 2013, cuando Marc ascendió a la categoría reina. "El simple hecho de ganar a la primera ya demuestra su increíble talento y encima ganó su primera carrera en la segunda prueba del campeonato, en Austin. Es increíble. Hizo podio en su primera carrera también. Esas cosas solo las hacen los fueras de serie", afirma contudente.

Campaña en Ducati

Lorenzo y Márquez compartieron equipo en el Repsol Honda durante la temporada 2019, antes de retirarse. "Al final lo que te destroza más es cuando te quitas el casco, ves los tiempos y ves que tu compañero te ha metido medio segundo o un segundo", explica el balear sobre tener al campeón como compañero de equipo. Una situación que vivió Ben Spies cuando era su compañero en 2012, con lo que puede estar viviendo este curso Pecco Bagnaia. "Seguramente no esperaba esa diferencia de velocidad con Marc. Él creía que a lo peor estaría un poco por debajo o de normal estaría más o menos igual, pero no esperaba a un Márquez siempre superior. Eso un poco le ha desmoralizado, eso te hace confiar menos en ti mismo y salir a pista con un poco de dudas sobre tu velocidad, sobre tu capacidad.

Lorenzo también recordó en la entrevista a 'As' que "la caída de Jerez 2020 truncó por completo la carrera de Marc Márquez, porque estoy seguro que sin esa caída hubiese ganado otro título Mundial". Para el balear, Honda no hubiese caído en declive si hubiesen podido contar con Marc. "Esa falta de Márquez durante un par de años hizo que Honda se perdiese un poco en el camino y luego no tenía un piloto tan crack que sacara las castañas del fuego continuamente", asegura.

"Los problemas eran tan grandes ya a la vuelta de Márquez, que además, ni cuando volvió al 100% a nivel del brazo, la diferencia era tan grande entre la Ducati y su Honda que no podía compensar la diferencia ni con su gran talento", relata el balear, que compara ese momento con su desembarco en Ducati. "Un poco lo que sí hizo el año pasado, cuando nos dimos cuenta de la gran diferencia que había entre la Ducati 2024 y la 2023. No pensábamos que había tanta, pero demostrando su superioridad este año respecto a Bagnaia, hemos entendido que el año pasado estaba haciendo milagros con esa Ducati 2023", apunta.