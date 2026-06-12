Jorge Lorenzo sale en defensa de Martín tras las críticas de Rivola: "En público debes defender a tu piloto"

El pasado fin de semana en Balaton Park (Hungría) terminó en desastre para Aprilia. La fábrica de Noale terminó la carrera domincal sin tres de sus cuatro pilotos... y sin los dos principales candidatos al título, sus dos pilotos oficiales. Jorge Martín provocó un accidente múltimple en la primera curva, y eso le valió un tirón de orejas por parte del jefazo del equipo, Massimo Rivola

'Martinator' se llevó consigo a su compañero de box, Marco Bezzecchi, y al piloto del equipo satélite de Noale, Raúl Fernández. También a Fermín Aldeguer (Gresini Racing) y a Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46). Y eso no gustó en el box de la escuadra italiana, ya que mientras los tres primeros clasificados del mundial no puntuaban, Marc Márquez pasaba a situarse a 102 puntos del liderazgo de 'Bezz' el viernes... a 72 el domingo.

Una maniobra que no gustó nada a Rivola. "Ha sido un error digamos que no de campeón del mundo. Ha frenado demasiado fuerte en la parte interna en un punto donde no había agarre... Y se ha llevado a algunos de los nuestros. Digamos que ha sido algo poco afortunado. Habría bastado con no fallar", decía tras la carrera. "Errores los cometemos todos, y este es un error que un Jorge Martín no debe cometer", decía.

Unas declaraciones que no parecieron justas a Jorge Lorenzo, expiloto de MotoGP. "Debes defenderlo porque, si no te defienden los tuyos, ¿quién te defiende? Te puedes enfadar en privado, pero en público debes defender a tu piloto", valoraba el mallorquín, quien empatizó con Martín, durante su aparición en el podcast 'Dura la vita'.

Un lance de carrera

El tricampeón de MotoGP, que ha vivido muchas situaciones distintas en pista, cree que el error de Jorge no fue más que un lance de carrera. "Frenó en el mismo punto que los demás y se le bloqueó la rueda, luego las consecuencias fueron enormes", dijo.

"Mortificar a Martín como ha hecho Rivola no se puede hacer, sobre todo si no has sido piloto de MotoGP", apuntaba Lorenzo. "¿Por qué? Te pongo el ejemplo mío, yo en Laguna Seca 2011 hice la salida y pensaba que estaba el control de tracción. Hice la salida, hice la curva y no estaba y salí volando. Somos humanos", opinaba.

Lorenzo se mostró sorprendido por la posición de Aprilia. Un año atrás, un lesionado Martín estuvo a punto de romper los lazos con la fábrica de Noale, viviendo una situación de lo más tensa. Entonces, Rivola no tuvo una mala palabra para él. "Me sorprendió porque Rivola y el equipo trataron a Jorge de manera excelente cuando Martín no se comportó bien con Aprilia y ahora ha sucedido lo contrario", recordaba. "Si estas críticas hubieran venido de un equipo rival no habrían sorprendido, pero así me sorprende mucho", sentenciaba Lorenzo.