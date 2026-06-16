Jorge Lorenzo, sobre la rivalidad entre Márquez y Acosta: "Es como con Rossi, dos gallos competitivos y orgullosos"

Es cuestión de tiempo que los anuncios en relación a la parrilla de MotoGP para 2027 comiencen a hacerse oficiales, y mientras hay varias incóngitas sobre algunos asientos, otros son un secreto a voces desde hace meses. Uno de ellos, el aterrizaje de Pedro Acosta en el box del Ducati Lenovo como compañero de Marc Márquez. Y esta dupla de gran talento genera una gran expectación.

A lo largo de este inicio de curso, el '93' y el '37' han tenido ya sus batallas en pista y han dejado a todos los fans con ganas de más debido al gran espectáculo que han dado. Sin ir más lejos, lo dieron durante la carrera al sprint en Balaton Park (Hungría), donde se pasaron y repasaron, pese a que Márquez pudo finalmente marcar la diferencia. Y es que aún existe una gran diferencia entre la Desmosedici GP26 y la KTM RC16... pero cabe recordar que el año que viene saldrán a pista con las mismas armas.

Quien sabe bien lo que es una rivalidad entre dos pilotos con hambre de ganar es Jorge Lorenzo. Él mismo se ha encontrado en esa situación en el pasado, con otros pilotos como Valentino Rossi, Dani Pedrosa o incluso el mismo Marc. Y es por eso que el mítico '99' quiso analizar en profundidad en qué se puede convertir esta batalla.

El mallorquín se mostró sorprendido del gran papel de Marc tras volver de su doble intervención de pie y hombro derecho. "Nadie esperaba que en pocas semanas se recuperase tan pronto y volviese a ganar tan fuertemente. Le ha ayudado el circuito. Es un circuito de muchas frenadas y de parar mucho la moto y eso a Pedro y a Marc les beneficiaba", expresaba Jorge en el podcast 'Duralavita'.

Marc Márquez y Pedro Acosta abrazándose tras la carrera en Hungría / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Lorenzo comparó la rivalidad de Marc con la que el ilerdense mantuvo desde 2015 con Valentino Rossi, nueve veces campeón. "Es como Márquez con Rossi, los gallos, los muy ambiciosos y competitivos y orgullosos", dijo el '99'.

Sea como sea, el expiloto de MotoGP y bicampeón de la categoría, se pregunta durante cuántos años podrá la afición disfrutar de esta rivalidad. "La cuestión ahí es, Marc, ¿cuánto va a aguantar usando su gran talento y velocidad, evidentemente, pero también su experiencia? ¿Cuántos años puede aguantar para seguir luchando por el título? Marc no se puede permitir otra lesión fuerte. Si tuviese otra lesión fuerte en la parte de arriba del cuerpo, sería imposible", sentenciaba el balear.