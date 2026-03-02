Jorge Lorenzo, sobre la nueva rivalidad Márquez-Acosta: "La guerra está servida"

Jorge Lorenzo, que esta temporada estrena colaboración como ‘coach’ de Maverick Viñales en el Tech3 KTM, además de ser comentarista en DAZN, ha estado presente en el GP de Tailandia y después de la sprint del sábado anticipó lo que se viene entre Marc Márquez y Pedro Acosta, el actual rey de MotoGP y el nuevo líder del campeonato.

Márquez y Acosta regalaron un gran duelo a los aficionados en la carrera corta del sábado y también lo estaban haciendo el domingo hasta que un extraño pinchazo dejó a Marc fuera de combate. Ganó la carrera Bezzecchi, pero con Pedro a su estela y aupado a la primera posición de la clasificación general tras la primera cita del calendario 2026.

“Márquez y Acosta son dos gallos, por carácter y coraje. Dieron un gran espectáculo en la sprint. Al final, el reglamento le dio la victoria a Acosta. No pensé que Dirección de Carrera intervendría, aunque para mí la decisión es correcta: no se puede empujar a otro piloto fuera de la pista. Tengo el máximo respeto por Marc, para mí sigue siendo el mejor, pero algunas maniobras deben ser penalizadas”, opinó el pentacampeón balear, retirado en 2019 cuando compartía box con Márquez, tal como recordaba en una reciente entrevista concecida a SPORT.

Lorenzo también valoró también el gran paso adelante de Aprilia, la revelación del fin de semana en Buriram, con cuatro motos en el top cinco del domingo: “Aprilia es muy competitiva y está rompiendo el dominio de Ducati. Al menos en Buriram, parece tener algo más, sobre todo en cuanto a recorrido: es una moto baja, compacta, muy rígida, se inclina mucho y rápidamente. En las curvas es probablemente la mejor. Sin embargo, Ducati es muy completa: frenada, aceleración, motor, es fuerte en todo”, analizó.

También dio su ‘diagnóstico’ de las dos fábricas japonesas, Honda y Yamaha, con tiempos de recuperación diferentes a pesar de la introducción del motor V4 en el caso de los segundos: “Es imposible cambiar de filosofía después de 20 años y ser competitivo de inmediato. Sacrificarán esta temporada y quizás también la próxima para ser más fuertes en los próximos 5-10 años. Lo que no me gusta son las críticas demasiado duras de los pilotos, sobre todo por parte de Fabio Quartararo. Yamaha está aquí para vender motos y quien cobra mucho no puede hablar mal del producto”, lanzó Jorge, que conquistó sus tres coronas de MotoGP defendiendo los colores de Yamaha.

Sobre Toprak Razgatlioglu, que debuta en el Mundial con Primac Yamaha después de ser campeón y dominador indiscutible en Superbikes, pidió paciencia ante el discreto rendimiento del turco: “Tiene humildad y la actitud adecuada. Sin embargo, los demás han crecido con prototipos rígidos de pista, él con motos derivadas de serie, que se mueven mucho. Cambiar de estilo a los 30 años no es fácil”, subrayó.

Por último y a propósito del mercado de pilotos de cara a 2027, Lorenzo considera que “Es bueno que haya un poco de emoción. Quartararo en Honda, Martín en Yamaha, Bagnaia en Aprilia, Acosta en Ducati… Nos divertiremos”.

Si finalmente se confirma la dupla Acosta-Márquez en el box oficial de Ducati, un secreto a voces en el paddock, para Lorenzo será un “duelo entre dos gallos” y recuerda que la edad pasa factura: “A día de hoy Marc sigue teniendo unas cualidades inmensas, pero con los años y las lesiones irá perdiendo algo físicamente. Acosta está en ascenso. La guerra está servida”, advierte.