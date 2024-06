Jorge Lorenzo: “Un montón de veces quise pegar un puñetazo a un rival, pero..."

El balear Jorge Lorenzo destacó durante su etapa como piloto por su fuerte personalidad que le llevó a protagonizar conocidas rivalidades dentro del paddock. Un ejemplo fue su relación con Dani Pedrosa, quien le llegó a negar el saludo en la etapa en la que coincidieron en MotoGP.

Años después, con ambos ya retirados del Mundial (aunque Dani continúa como piloto probador de KTM) los dos españoles han vuelto a reavivar su antigua relación y se han reunido para rememorar los tiempos en los que compartieron pista y batallas. En el documental "Lorenzo vs Pedrosa" que acaba de estrenar 'DAZN', ha reunido a los dos pilotos, esta vez en un ring de boxeo, para revivir aquellas intensas luchas que hicieron las delicias de los aficionados.

Lorenzo quien siempre se ha caracterizado por decir las cosas sin tapujos se sinceró sobre su personalidad. "He sido muy tímido e inseguro, pero siempre he intentado transformarme a mí mismo, a través de libros y otras formas, cambiar esa forma de pensar en cosas positivas. Esa timidez la convertía en chulería y arrogancia así que era merecida mi fama”, explicó, afirmando que “siempre me han gustado esos personajes arrogantes y seguros de sí mismos y quería ser como ellos: Muhammad Ali, Cantona, Cristiano Ronaldo, Mourinho…”.

Jorge acusa a Dani de no ser humilde Pedrosa ignora el debut de Lorenzo El infructuoso intento del rey_MEDIA_3 / Sport

Ese rasgo provocó roces entre Lorenzo y sus rivales, entre ellos el propio Pedrosa. En su cara a cara, el de Castellar recordó el episodio en que se negó a darle la mano en Jerez 2008. “Llegaste a MotoGP y no hablaste bien de mí. No soy una persona falsa, y como no me caías bien ni me gustaba lo que decías de mí, no estaba dispuesto a darte parte de mí”, explicó el '26', rememorando como el por entonces rey Juan Carlos, intervino para que ambos se saludaran antes de subir al podio: “No quería darte la mano, pero me ví obligado. No lo sentí”.

Jorge Lorenzo no dudó tampoco en reconocer que “un montón de veces quise pegar un puñetazo a un rival, pero no podía. Si no hubiese reglas, lo hubiese hecho”. Por su parte, Pedrosa afirmó que llegó a sentir odio hacia su oponente: “Por supuesto que te odié. Nos conocemos desde que tenemos catorce años y desde ese momento ha habido una rivalidad muy fuerte e ‘in crescendo’. No te puedo negar que mi rival directo y mi motivación eras tú”.

El balear siempre ha tenido una personalidad muy marcada: “Me frustro mucho cuando las cosas no van como me he imaginado y el equipo no aporta lo que espero. Me frustro y es muy difícil trabajar conmigo”. Un carácter que se mantenía también fuera de las pistas y que le valió en su momento para lidiar con los problemas que surgían en su vida personal. “He tenido situaciones muy difíciles en la vida, en las que he tenido que coger el toro por los cuernos, darle la vuelta y cargármelo. Con mi padre, Amatriain, Marcos, Hacienda, cuando exploté en Japón…”, explicó.

Pedrosa tuvo una larga carrera como piloto de Honda. Sin embargo, ha reconocido cuál fue la vez que más cerca estuvo de marcharse a otra fábrica: “Estuve muy cerca de firmar con Yamaha en 2017, cuando dejaste Yamaha y te fuiste a Ducati. Estaba la tentativa de elegir a Viñales o a mí, y desde que era tu rival siempre quise llevar tu moto por sus cualidades, me quería ver montado en una. Esa vez fue la que estuve más cerca”.

Además de reconocer que está convencido de que ambos batirían a la generación actual de MotoGP, Pedrosa tiene claro por dónde pasa el futuro del Mundial: “Quitaría todas las ayudas de aerodinámica y de salida de curva para poder ver realmente el talento del piloto. Espero que en 2050 hayan crecido mucho más en número de aficionados y las carreras sean aún más espectaculares”.