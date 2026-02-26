Jorge Lorenzo: “Márquez siempre quería ganarte y esto era muy duro psicológicamente”

"He tenido muchos grandes rivales, pero Márquez nunca abandonaba, siempre quería ganar y eso es muy duro psicológicamente", cuenta mientras se acomoda para la entrevista. Jorge Lorenzo (38 años, 1987), es el reflejo de una generación irrepetible. El palmesano ha sido pentacampeón del mundo de motociclismo y símbolo de una disciplina llevada al límite.

Perfeccionista obsesivo y ganador, desde sus títulos en 125cc y 250cc hasta sus tres coronas en MotoGP, su carrera estuvo marcada por la resiliencia y la fortaleza psicológica, capaz de sostener una competencia feroz durante una larga época. Con el Mundial a la vista, Lorenzo afronta una temporada distinta, desde el otro costado, con la voluntad de transmitir lo aprendido a una nueva generación. Atiende a SPORT, desde Andorra en La Timba de Winamax, con una sonrisa, y relajado.

Pregunta: ¿Cómo surgió el proyecto de ser el 'performance coach' de Maverick Viñales y crees que puede marcar la diferencia el hecho de ser cinco veces campeón del mundo?

Respuesta: Es un reto difícil, esperemos que sí. Nos conocemos personalmente desde hace muchos años. De hecho, coincidimos en Yamaha, yo como piloto probador y él como piloto oficial. No tuve mucho contacto hasta que ganó en Austin 2024 con Aprilia. Lo felicité y ahí hablamos sobre la posibilidad de trabajar juntos. Y al final sucedió.

P: ¿Ves a Acosta ganando un Mundial y quién crees que será la mejor KTM?

R: Esas declaraciones fueron bastante polémicas, porque la gente confunde talento con resultados. En ningún momento dije que los resultados de Maverick hayan sido superiores a los de Acosta; simplemente el talento, la facilidad para ir rápido en moto, la velocidad natural, para mí, es muy grande la de Maverick y es superior a la de Pedro.

Pero eso no quiere decir que los resultados sean superiores; en eso estamos. Intentaremos que Maverick sea la mejor KTM a final de año.

Jorge, ¿cómo es tu padre como entrenador y cómo era en tu etapa?

Mi padre ha ido cumpliendo años. Ahora ya tiene más de 65 y se ha ido calmando un poco. Antes, la verdad, tenía un carácter fuerte. Era bastante duro en cuanto a exigencia. Siempre he sido muy fuerte y competitivo y aguanté. A nivel deportivo, se lo debo todo a mi padre; aprendí mucho de él y sigue siendo un gran profesor.

Quizá yo tenga una visión más “360”, porque corrí en 125, 250 y MotoGP. Mi padre no fue profesional, pero que colabore también en la formación de Maverick es interesante.

Viñales da la bienvenida a Jorge Lorenzo como su 'performance coach' / MOTO GP

¿Qué rival te exigió más fuera de la pista?

He tenido muchísimos: desde Dani Pedrosa en 250, hasta Casey Stoner, Valentino Rossi o Marc Márquez. Pero quizá Márquez nunca abandonaba, siempre quería ganarte. Era indiferente si la moto no iba bien o si el circuito no se le daba bien; siempre te quería ganar. Eso era muy complicado a nivel psicológico.

"El talento, la facilidad para ir rápido en moto, la velocidad natural, para mí, es muy grande la de Maverick y es superior a la de Pedro" Jorge Lorenzo — Pentacampeón mundial

¿Por qué te retiraste tan temprano?

Desafortunadamente, mi última lesión fue de columna. Me aplasté dos vértebras, y la columna y la cabeza son dos partes del cuerpo que son muy delicadas. Ahí me cambió un poco la vida y la mentalidad. Tenía 32 años, había estado 18 como profesional y dije que no podía, por un segundo o un instante, perder mi futura vida.

Jorge Lorenzo batió tres veces el record de la pole en Valencia que ya estaba en su poder / SPORT.es

¿Qué circuito te gustaba más a nivel personal y cuál se ajustaba más a tu pilotaje?

Tenía cuatro o cinco circuitos donde iba muy rápido y conseguía muchas victorias. Pero si tuviese que elegir uno en particular, elegiría Mugello (Toscana, Italia). Ese circuito era precioso. Estaba hecho en un valle y visualmente era asombroso, y se me daba muy bien.

Tenías un adelantamiento muy particular por fuera de la curva. ¿Cómo se te ocurrió empezar a hacerlo y cómo te diste cuenta de que era una de tus principales armas?

Una de mis características de pilotaje que recuerdo es que tenía un paso por curva muy alto, con máxima inclinación. Siempre he tenido mucho paso por curva porque, en determinadas curvas, ves que eres tan superior a tus rivales que podías sorprenderlos incluso adelantándolos por fuera. Eso era más complicado, porque tenías que hacer más metros que él; entonces la diferencia de velocidad tenía que ser muy grande para poder realizar el adelantamiento. Era en momentos puntuales, dependiendo del circuito y de la curva.

"La lesión me cambió un poco la vida y la mentalidad... dije que no podía, por un segundo o un instante, perder mi futura vida" Jorge Lorenzo

Aparte del reciente campeón del Mundial, Marc Márquez, ¿cómo has visto el excelente papel y rendimiento que ha desarrollado su hermano Álex?

Lo de Álex tiene mucho mérito. Porque estar siempre a la sombra de tu hermano y que esa presión no te hunda, y seguir intentándolo y aprendiendo de él (sus contras y también su punto a favor, que es que aprendes del mejor, que es Marc), ha sabido gestionarlo muy bien. Ha esperado su momento, lo ha aprovechado, es subcampeón del mundo… y en el Circuito de Sepang (Malasia) fue rapidísimo, así que podría aspirar a luchar aún más por el Mundial este año.

Jorge Lorenzo, en la Timba de Winamax / Winamax / Mariona + Jaime

Para terminar, jugarás ahora al póker, en la Timba de Winamax. ¿Qué puedes aplicar de las motos a este deporte?

Noticias relacionadas

La verdad es que poquito (sonríe). Cuando luchas con campeones del mundo de póker, sin tener mucha idea y sin haber jugado mucho, tienes poco que ganar. Pero al jugar a un juego que es 50 % azar, esperemos que me eche una mano y pueda sobrevivir bastante tiempo.