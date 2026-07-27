Jorge Lorenzo lanza un aviso sobre Marc Márquez: "Tiene tres bazas que los demás no tienen"

La parrilla de MotoGP se encuentra en pleno parón estival antes de retomar la actividad en menos de dos semanas, para el Gran Premio de Gran Bretaña que se celebra del 7 al 9 de agosto en Silverstone. El regreso a la competición genera una gran expectación entre los fans de la disciplina, puesto que se trata de uno de los campeonatos más apretados de los últimos años.

Mientras que Marc Márquez parecía prácticamente descartado en la pelea por el título cinco carreras atrás, tras ser intervenido de su hombro y pie derechos, la realidad es que ahora el de Cervera se encuentra tercero en la general, a tan solo 18 puntos del liderazgo de Jorge Martín y a 4 de Ai Ogura, segundo. En su aterrizaje en la cita anual en Mugello (Italia), a finales de mayo, se encontraba a 102 puntos. Ha remontado un total de 84 unidades... y eso que aún tiene por delante trazados favorables a su estilo de pilotaje.

Marc Márquez se llevó los 37 puntos del fin de semana en Sachsenring (Alemania) / FILIP SINGER / EFE

Bien lo sabe Jorge Lorenzo, quien se ha medido en pista con el catalán en el pasado e incluso llegó a compartir box con él en el año 2019, en el Repsol Honda. El mallorquín valoró en su podcast, 'Duralavita', la situación actual del vigente campeón. "Tiene tres bazas que los demás no tienen, que son esos tres circuitos con trazado en sentido antihorario: primero Aragón, luego Phillip Island al final y Valencia, que resulta ser el último. Si tiene que llegar allí con la clasificación muy reñida, podría tener una ventaja competitiva significativa", valoraba en su pódcast el '99'.

El campeonato está muy apretado pero las pistas con más curvas a izquierda son, sin duda, territorio del '93'. "Los demás pilotos no cuentan con esa baza específica que marque realmente la diferencia. Creo que cuando llega a un circuito con curvas a la izquierda, como estos tres, tiene entre un 80% y un 90% de posibilidades de ganar", valoraba Lorenzo.

El 'hándicap' de Marc

El vigente campeón ha sufrido más de lo esperado en este inicio de curso debido a su lesión en el hombro derecho. Por lo tanto, las curvas en ese sentido le han costado más de lo habitual. "Tenemos que recordar que la mayoría de los circuitos consisten principalmente en curvas a derechas. Con este problema en el brazo, la diferencia se vuelve más pronunciada", explicó el cinco veces campeón del mundo. "Marc sufre más que antes en los circuitos de derechas, y esto permite a los demás acercarse a su nivel", reflexiona, sobre esta primera parte de campeonato.

"En los circuitos con curvas a la derecha, sin embargo, la cosa está mucho más igualada. Este campeonato se está volviendo superinteresante", terminaba diciendo el tres veces campeón de MotoGP.