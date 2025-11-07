Jorge Lorenzo: “En 2015 había una tensión insoportable, pero yo era el rey en Yamaha"

DAZN estrena una nueva entrega de ‘DECODED’ con Jorge Lorenzo como protagonista. Un retrato en primera persona del tricampeón del mundo, que analiza su carácter competitivo, su obsesión por el detalle y las decisiones que marcaron su carrera.

Presentado por Pablo Juanarena y Àlex Crivillé, el episodio profundiza en la evolución técnica y psicológica de Lorenzo durante una de las temporadas más intensas de su carrera: “En 2015 había una tensión insoportable, pero yo era el rey de Yamaha, les había dado los dos últimos Mundiales”, reconoce al rememorar el inicio de un curso que acabaría siendo decisivo en su trayectoria.

A lo largo del contenido, el mallorquín recuerda los meses en los que llevó su pilotaje y su resistencia al límite: “Llegué a una posición súper extrema, sobre todo a derechas. Estiraba muchísimo el brazo”, explica mostrando el nivel de perfeccionismo y esfuerzo físico con el que afrontó cada carrera. Crivillé enmarca esa exigencia con una sentencia clara: “Uno no es campeón del mundo porque sí”.

Más allá de los títulos, el episodio muestra a un Lorenzo introspectivo, perfeccionista y enfocado en controlar cada detalle, dentro y fuera de la pista. A través de su propio testimonio y de quienes compartieron con él aquella etapa, ‘DECODED’ retrata la mentalidad de un campeón capaz de transformar la presión en motivación y la exigencia en una forma de vida.

Una década de rivalidad

La entrega pone el foco en Valentino Rossi, contrapunto imprescindible para entender el carácter de Lorenzo. En el episodio, el mallorquín deja clara su convicción de que, en igualdad de condiciones, podía batir a cualquiera: “Dadme la misma moto que a Rossi, no me la toquéis, que yo hago una carrera perfecta”.

Lorenzo también recuerda aquel Gran Premio de Malasia 2015, una de las escenas más polémicas en la historia del motociclismo moderno. “Valentino mirándole, la pierna moviéndose... No me lo podía creer”, comenta al recordar el choque entre Rossi y Marc Márquez, un incidente que cambió el rumbo del campeonato.

A raíz de esa acción, Rossi fue sancionado y obligado a salir desde la última posición en la carrera decisiva de Valencia. Lorenzo, que llegaba empatado a puntos con el italiano, aprovechó aquella oportunidad para lograr una victoria impecable y proclamarse campeón del mundo por tercera vez en MotoGP. Una conquista que el propio piloto define como “la más tensa y difícil” de toda su carrera.