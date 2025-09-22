Jorge Lorenzo sobre el conflicto de Malasia 2015: "La rodilla se movió, se tocaron y Márquez se cayó"

Aunque ya hayan pasado 10 años, el Gran Premio de Malasia de MotoGP 2015 sigue presente entre el paddock. Tras aquel fin de semana algunos aficionados se dividieron y las consecuencias se han arrastrado hasta la vigente temporada. La rivalidad entre los dos pilotos de la categoría reina llegó a verse hasta la caída de Márquez en la carrera al sprint del pasado Gran Premio de San Marino.

El incidente aún sigue presente, pero ninguno de los dos involucrados ha vuelto a pronunciarse en aquella carrera. En 2015, Marc Márquez se encontraba fuera de la pelea por el título. La rivalidad se presentaba entre Valentino Rossi y Jorge Lorenzo. Aunque el '93' no podía conseguir la corona, luchó en Malasia cara a cara con el italiano. Aquella batalla acabó marcada por la caída de Márquez y el gesto de la pierna de Valentino. Después de una década, todavía no se ha llegado a ningún acuerdo de lo que sucedió aquel domingo.

Malasia 2015

Dos semanas más tarde del incidente, Lorenzo se proclamó campeón del mundo en Valencia. El '99' pudo ofrecer su punto de vista en 'DECOD3D', el programa de 'DAZN'. "Me chocó, porque no estás acostumbrado a ver que un piloto echa de la trazada a otro tan claramente. Luego, fue el gesto que se vio de la rodilla, si fue patada o no fue patada. Pero bueno, la rodilla se movió, se tocaron y Márquez se cayó" las palabras de Lorenzo fueron compartidas por 'Motorsport.com'.

El polémico duelo de Rossi y Márquez en Sepang 2015 / moto GP

"Estaba mosqueado por la no bandera negra a Rossi, que me perjudicaba en puntos, porque me hubiera puesto ya líder" añadió el expiloto de la categoría reina.

El incidente

En aquel momento, Lorenzo compartía box con Valentino y Pedrosa lo hacía con Márquez. "Sí que es verdad que Márquez lo intentó sacar de quicio y frenarlo, pero la reacción de Valentino en esa curva fue clara. No intentó simplemente adelantarle, sino que intentó echarlo de la pista, o al menos de la trazada".

Entre la perspectiva de Lorenzo, también apareció la de Dani Pedrosa. "Márquez y Rossi pelearon muy duro, los dos, pero sí que evidentemente, en ese momento, donde ya Valentino se abre, se abre y se abre mucho, esa es la maniobra que yo no vi bien. Puedo entender que Valentino también, digamos, se calentara. Pero es parte de las carreras, ha pasado en muchas ocasiones donde las peleas que son duras, pues cuesta gestionar las emociones" explicó Pedrosa.

El punto fuerte de Rossi

"Valentino es súper inteligente, muy pillo. En la pista era exactamente igual. Impresionaba su poder mediático, si yo no hubiese sido una persona fuerte mentalmente, eso me habría hecho más pequeño. Valentino me ha ganado más duelos que Márquez" zanjó Lorenzo.

Después de una década de lo ocurrido, Márquez se encuentra a un paso de igualar los números de Valentino. Marc podrá cerrar su novena corona el próximo fin de semana en Motegi si consigue tres puntos más sobre Álex Márquez.