Jorge Lorenzo sobre Bagnaia: "Nunca se rinde, está convencido de su talento y de su velocidad"

La primera parte de la temporada 2025 se ha visto marcada por diferentes comportamientos en el box del Ducati Lenovo Team. Mientras que Marc Márquez tenía la capacidad de dominar independientemente de las condiciones, 'Pecco' Bagnaia se ha visto inmerso en una espiral de incertidumbre y falta de sensaciones.

El '93' no ha dejado margen a las dudas y se ha mostrado como el rival a batir. Márquez ya cuenta con ocho victorias dominicales, once en las carreras al sprint y cinco dobletes consecutivos, algo que no había conseguido nadie más. Además, Marc cuenta con 120 puntos de ventaja respecto a Àlex Márquez, mientras que Bagnaia es tercero con 168 puntos menos que su compañero de equipo.

"Marc es un fenómeno"

El bicampeón de MotoGP solo ha conseguido en la primera mitad de la temporada una victoria y una 'pole position' y en ambas ocasiones los logros vinieron acompañados de las caídas de Márquez. Jorge Lorenzo, expiloto de MotoGP, ha aprovechado para ofrecer su opinión sobre la situación de los pilotos de Ducati al medio italiano 'Motosprint'.

"Creo que, independientemente de cómo se sienta pilotando la GP25, Bagnaia ha visto la realidad de las cosas, y es que Marc es un fenómeno. Se subió a la Ducati con menos experiencia que él y fue inmediatamente más rápido" las palabras de Lorenzo fueron compartidas también por 'Motorsport.com'.

El punto fuerte de Bagnaia

"Una de las cosas que siempre he apreciado de Pecco es el hecho de que nunca se rinde, está convencido de su talento y de su velocidad. El año pasado, consiguió volver a lo más alto después de carreras complicadas, así que creo que lo intentará hasta el final. No será fácil, teniendo en cuenta el nivel de Marc, pero Pecco es más joven y esto puede jugar a su favor".

La sorpresa de la temporada

Jorge también aprovechó para recordar los buenos resultados que ofrece Àlex Márquez esta temporada a mandos de la Ducati del Gresini Racing. "Nadie esperaba una temporada así: casi siempre ha estado en el podio. Le felicito por su evolución" añadió.