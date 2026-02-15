Jordi Gasull (60), productor y guionista de 'Ídolos': "Marc Márquez transmite carisma, esto lo tienes o no lo tienes, y él lo tiene"

Ídolos, una película ambientada en el Mundial de MotoGP, se estrenó el pasado mes de enero en la gran pantalla. Dirigida por Mat Whitecross, el guion y la producción ha estado a cargo de Jordi Gasull, con Ana Mena y Oscar Casas como protagonistas.

Tras varias semanas ya en cartelera, Gasull visitó la redacción de SPORT donde valoró como están siendo estas primeras semanas de promoción de una cinta que se ha rodado en escenarios reales del Mundial de MotoGP y en la que han colaborado pilotos del campeonato.

Ahora que ya han pasado unos días del estreno, ¿cómo fueron esos días previos y post?

Los días previos con mucho nerviosismo. Estás esperando con expectativas a ver qué pasará con la película, si funcionará o no, si le gustará al público o no, si sobrepasará las expectativas de Warner... El post, pues, agridulce, por una parte, la peli está gustando, está funcionando dentro de lo que es el género de motor, y acabaremos por encima de pelis que a mí me encantan, como 'Rush' o como 'Le Mans 66', pero no, no llegaremos a Fórmula 1. Te quedas con esa mezcla de decir, 'estamos dentro de lo previsto', con unas críticas, en general, bastante buenas, y con mucho público que te transmite la reacción de que le ha gustado la película, pero que también te das cuenta que no has hecho una película que lo pete, no es como películas anteriores mías como 'Tadeo Jones' que lo revientan.

Hemos visto muchos pilotos en las premieres de la película, ¿habéis recibido algún feedback por parte de ellos?

Sí. Pilotos como Jorge Martín o Aleix Espargaró, me dijeron que les encantó. Izan Guevara también. David Alonso me decía, 'se nota que habéis estado ahí porque es que esos diálogos son los diálogos que yo escucho'. También me decía Jorge, que 'a veces, como me conozco los circuitos, me genera un poco de locura'. Les hice un pequeño test a pilotos, mecánicos y técnicos, a ver si descubrían los cuatro circuitos que había en un fragmento de la película de un minuto, y solo uno me supo decir los cuatro: Jorge Martínez Aspar.

De pronto un día viendo Rocky por decimocuarta o decimoquinta vez, yo dije, 'lo tengo, es un Rocky en motos', y me fui a hablar con Warner, les gustó la idea, y allí arrancamos.

Vamos al origen de Ídolos, ¿cómo surge la idea de hacer una película de MotoGP?

Pues surge de rebote, a través de una amiga, que tiene una amiga que es vecina de Jorge Lorenzo, y que me cuenta que Jorge Lorenzo tiene una vida muy interesante. Empiezo a investigar sobre la vida de Jorge, y pensé que sí que una vida interesante. Me fui a hablar con Dorna, les dije que me gustaría hacer un documental, y Manel Arroyo, que en aquel momento llevaba el tema de videovisual en Dorna, me dijo que los documentales ellos ya los hacían muy bien. Me dijo 'tú tráeme un 'Días de Trueno' en motos, que me gustan las películas que haces'. Ahí empecé a darle vueltas, me llevó tiempo y de pronto un día viendo Rocky por decimocuarta o decimoquinta vez, yo dije, 'lo tengo, es un Rocky en motos', y me fui a hablar con Warner, les gustó la idea, y allí arrancamos.

Entrevista a Jordi Gasull, productor y director de la película 'Ídolos' / Gorka Urresola Elvira / SPO

Hablabas de Jorge Lorenzo, ¿te has inspirado también en otras historias para crear el guion?

Sí. cuando la gente vea la película, verá que hay cosas de Marc Márquez, que le damos un pequeño giro, pero también de David Alonso. David baila salsa y eso nos pareció que era una cosa muy interesante para la película, porque te da un ángulo totalmente diferente, inesperado de lo que es el entrenamiento de un piloto. Sí, obviamente nos hemos inspirado en bastantes, sacas de aquí y de allí, lo que te puede dar más juego para el drama que quieres contar.

¿Cuáles han sido los desafíos a la hora de ponerlos a rodar una película de motos?

Muchísimos, el primer desafío es cómo captas la velocidad de las motos. Luego, además, primero pensamos utilizar las cámaras de Dorna, pero nos dimos cuenta que la señal de retransmisión no era suficiente para la gran pantalla, entonces teníamos que poner nosotros cámaras de cine y hablar con Dorna para que adaptara algunas de sus cámaras y pusiera otras que pudieran dar señal cinematográfica. Luego, hablar con los pilotos, porque no podíamos tener especialistas. Un especialista cuando rueda un accidente va a 20-30 km por hora, aquí los pilotos van a 300, entonces solo un piloto de MotoGP o de Moto2 podía llevar esas motos. Tenías que estar de acuerdo con ellos y alguno de ellos estar dispuesto a caerse, porque no es tan fácil. También tener drones. Rodábamos en carreras, pero también justo al día siguiente de las carreras teníamos a todos los equipos que se quedaban y rodábamos con ellos para recrear secuencias que necesitábamos para que ocurriera lo que dramáticamente necesitábamos en la película.

Nos pasó tan bien fue que, de pronto, tres veces que teníamos a todos los equipos organizados, llovió al día siguiente, entonces no podíamos rodar, porque ellos están en un mundial, se van a jugar una lesión o una moto por la película. Tuvimos que suspender tres veces el rodaje, lo cual fue muy frustrante para todos, para los equipos, para los pilotos y para nosotros. Luego, el poner drones en determinadas secuencias que no puedes poner en la competición por el peligro que generas, pero cuando tienes una acción controlada dentro del circuito con los pilotos, que ellos, además, saben por dónde va a pasar el drone, etc., pues eso nos permitía rodar imágenes espectaculares que no se han visto nunca. Y otra de las cosas que fue muy importante, para mi el 50% de la película, es la banda sonora, pero no la banda sonora entendida como la música, sino el sonido de las motos, el que una Aprilia sonase como una Aprilia, una Ducati como una Ducati, una KTM como una KTM, la frenada, todo esto hubo un estudio por parte del departamento de sonido, que aún así alguna pequeña coladita han hecho, según algunos ultra-expertos, pero realmente, cuando tú ves la película, te sientas dentro del circuito.

Jordi Gasull, productor y director de la película 'Ídolos' / Gorka Urresola Elvira

Comentas que habéis necesitado la colaboración de los pilotos, ¿cómo ha sido esta colaboración?, ¿se han prestado fácil?, ¿les ha gustado la idea de formar parte de la película?

En general, han sido muy cariñosos con el proyecto, gente como Fabio Cuartararo ha dicho, 'para lo que me necesitéis', Marc Márquez ha estado involucrado en el proyecto, David Alonso también. Jorge Martín además hacía una broma con Óscar Casas, le decía, 'como pierda, no te dejo más el mono', y resulta que ha sido campeón del mundo, con lo cual ahora le decimos nosotros a Jorge, 'oye, a ver si la película tiene suficientemente éxito y hacemos la segunda parte, para que vuelvas a ser campeón del mundo'. Raúl Fernández..., se han portado muy bien, han sido muy cariñosos con la película.

Aspar está en el proyecto desde 2017, desde que se lo conté, me dijo, 'cuenta conmigo'. Ni existía el proyecto de 'Fórmula 1' y ya estábamos nosotros ahí intentando levantar esto

El protagonista es piloto de Aspar, uno de los equipos importantes del paddock y luego del PRAMAC, ¿cómo os han ayudado los propios en este proceso?

Jorge Martínez Aspar está en el proyecto desde 2017, desde que se lo conté, me dijo, 'cuenta conmigo'. Ni existía el proyecto de 'Fórmula 1' y ya estábamos nosotros ahí intentando levantar esto. Me ha ayudado también mucho en el guión, a que fuera creíble, como él dice, tú ves la película y puede estar pasando eso en el paddock, y eso también es gran parte mérito de él y de su equipo. Nos hemos documentado muchísimo, los equipos han estado muy encima para que todo fuera real, que nosotros no nos equivocáramos en nada. Pramac vino un poquito más tarde, pero al hablar yo con Dorna, ellos me propusieron varios, estuve hablando con varios equipos, y con Gino Borsoi conecté mucho, y apostó por nosotros, y resulta que ese año fueron campeones del mundo. Tuvimos una buena colaboración, les dimos suerte a ellos, ellos son un equipazo también con Frankie Morbidelli, un piloto fantástico, siempre con buen humor, siempre con una sonrisa, y lo estaba pasando mal en el mundial, pero siempre que estábamos en el box, siempre estaba sonriendo, o sea que ha sido una colaboración muy positiva y estamos muy contentos.

Óscar Casas en una imagen de la película / Warner

Durante la experiencia con el Mundial de MotoGP, ¿en qué momento os dais cuenta del riesgo que corren los pilotos de MotoGP?

Yo no tenía ningún interés por las motos, siempre me han gustado más los coches, el Dakar, y de pronto empiezo a ver que estos chicos realmente se juegan la vida, es un deporte de riesgo, van casi 100 kilómetros por hora más rápidos que un Fórmula 1, en determinados momentos, y ellos son la carrocería, y eso me fascinó. Te das cuenta que es algo duro, pero es la realidad, que prácticamente todo piloto conoce a algún piloto que ha muerto. También te das cuenta que son gente hecha de otra pasta, cómo se preparan para vencer al miedo, porque ellos saben que en el momento que tengan miedo, su carrera está acabada, tienen una valentía especial.

A veces uno tiende a simplificar la mentalidad de los pilotos, pero te das cuenta que es gente muy trabajadora, y no son nada locos, al revés, es gente que piensa muchísimo, que estudia muchísimo. Me he dado cuenta, cómo se aprenden los circuitos de memoria y siempre están buscando el límite, descubres un lado muy interesante. A veces piensas que son locos en moto, pero no, para nada, te das cuenta que es gente muy inteligente, gente que se prepara mucho, quizá a lo mejor en otros ámbitos culturales, no han tenido tiempo de formarse, pero sí que es gente muy preparada y con muy buena cabeza.

¿Cómo es ver trabajar a Marc, crees que tiene madera de estrella?

Trabajar con Marc fue un placer, es un tipo que me cae bien, creo que transmite simpatía, y me sorprendió la soltura ante las cámaras, quizá está tan habituado, que aunque fuera una ficción y no un informativo, estuvo muy suelto, estuvo muy cariñoso con el equipo, firmando autógrafos con todo el mundo, y siempre con una sonrisa. Es un auténtico campeón, yo creo que tiene en la cabeza ser el más grande, y yo creo que hasta que no supere, no a Rossi, hasta que no gane uno más seguirá. Transmite, tiene carisma, y esto lo tienes o no lo tienes, y él lo tiene.

¿Os ha perjudicado o os ha beneficiado el boom de la película de Fórmula 1?

Tenemos ambivalencia con Fórmula 1. Nuestro proyecto nace en 2014, cuando Fórmula 1 ni es un proyecto, pero la nuestra nos ha costado mucho tiempo hacerla, y hemos llegado después. Por una parte se puede ver como un producto derivado, lo cual a mí me duele, pero es lo que nos encontramos. Por otra parte, sí que creo que la gente que ve Fórmula 1 y la nuestra, aunque Fórmula 1 es mucho más espectacular, creo que la nuestra tiene muchísimo más corazón, y te quedas más con ella en el tiempo. Y luego, por otra parte, nos ha beneficiado en el sentido de que ha demostrado, por primera vez, que una película de motor, podía funcionar y tener público. No hemos abierto como Fórmula 1, quizá porque tienes a Brad Pitt, y atrae a un sector de público, aparte de la campaña publicitaria.

Jordi Gasull, productor y director de la película 'Ídolos' / Gorka Urresola Elvira / SPO

¿Con qué te quedas de esta experiencia? ¿Qué es lo que más te ha impactado del mundial de motos?

Me he quedado impactado con la profesionalidad de Dorna. Que una empresa española sea capaz de crear algo que está a primer nivel mundial, con un equipo humano tan potente,... yo siempre hablo de mis madrinas, que son Pilar Gancedo e Isabel Palencia, que trabajan en el Departamento Audiovisual de Dorna, han sido las que realmente han empujado la película allí dentro, nos han presentado a gente de talento, la producción de Giovanni Pipia, la capacidad de gestionar la comunicación de Álex Arroyo, el nivel directivo, con Carmelo, Carlos Ezpeleta, Enrique Aldama, gente como Sergi Sendra, el doctor Charte,... tienen un equipazo, es un orgullo para nuestro país.

Ahora ya es de Liberty Media, pero esto lo ha creado un grupo de gente de aquí, y tenemos que sentirnos muy orgullosos.Y luego, conocer a los pilotos y descubrir que es gente muy preparada, con una cabeza muy potente y que tiene una pasta especial. Claro que tienen miedo, pero es saber la gestión del miedo, y eso parece algo fácil, pero es de las cosas más difíciles que hay en el mundo.

Cuando hicisteis la película, el Mundial era de Dorna ¿llegó a coincidir con la época que se lo quedó Liberty?

No, nosotros era Dorna 100% en 2024. La transición se hizo en 2025, cuando estábamos montando la película. Es una película de Warner Brothers, ahí es Warner quien decide la campaña, cuándo se estrena, cómo se gestiona la campaña y cuál es el enfoque mediático de la campaña.

Y por último, contabas antes que te interesaba el Dakar, te ronda por la cabeza la idea de hacer otra película de motor, pero enfocada en el Dakar...

Eso hace más de 20 años que me ronda. Siempre he querido hacer una película del Dakar, ahora la veo más cerca, porque creo que he podido demostrar al mundo que con un presupuesto ajustado podemos hacer una película muy espectacular pero dependerá un poco del resultado final de 'Ídolos'. si 'Ídolo's, en su carrera, acaba siendo un producto comercial que genere números negros a los inversores de la película, creo que el Dakar estará cercano, si nos quedamos en números rojos, seguirá siendo un sueño. Nos queda un tiempo de carrera con 'Ídolos', a ver qué pasa.

¿Y qué es lo que te atrae del Dakar?

La aventura, me atrae el Dakar, el Dakar del pasado. Para mí el Dakar de ahora es un rally espectacular, muy apasionante, pero no es una aventura. Yo que he estado en el Dakar en Sudamérica, de pronto si miras hacia delante y ves los Andes a tu derecha, sabes que estás yendo hacia el norte es como muy fácil orientarte. E cambio, cuando estás en el desierto en Níger o en Mauritania, y no ves nada, solo un mar de dunas, un sol abrasador, y dices, 'es que aquí me puedo morir', es otra cosa. Entonces, ahí, era un poco una aventura, es casi una película de Indiana Jones hacer el Dakar, mientras que la otra es una película de carreras. La mía no quiero que sea una película de motor, es una película de Indiana Jones, es una película de aventuras, es Laurence de Arabia con coches en vez de camellos.