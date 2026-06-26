Joel Kelso es el más rápido y pasan todos los favoritos

El australiano Joel Kelso (Honda) fue el más rápido en la práctica oficial para el Gran Premio de los Países Bajos de Moto3, en el circuito TT de Assen, en la que casi todos los favoritos pasaron a la segunda clasificación directamente.

El líder del Mundial, el español Máximo Quiles (KTM), consiguió la undécima posición, y Álvaro Carpe (KTM), segundo del campeonato, acabó séptimo, pero también entraron pilotos de la talla de Guido Pini, Marco Morelli (KTM), David Almansa (KTM) o Adrián Fernández (Honda), entre otros.

Una vez más fue David Almansa (KTM) la primera referencia de la práctica oficial de Moto3, al rodar en 1:41.808, si bien ese registro los rebajaron en la tercera vuelta el australiano Joel Kelso (Honda), Álvaro Carpe (KTM), el mejor en los libres matinales, y el británico Eddie O'Shea (Honda).

Almansa no tardó más que una vuelta en mejorar su registro, al rodar en 1:41.395, para ponerse a sólo 60 milésimas de segundo de Joel Kelso (1:41.335) y con el líder del campeonato, Máximo Quiles, como siempre en solitario, comenzando a ascender posiciones en esos minutos iniciales.

Pero poco después, en la curva uno, Almansa perdió adherencia en el tren delantero y se fue por los suelos, sin daños que lamentar, y aunque tardó algo, pudo regresar a la pista, para que el percance no le condicionase el poder defender la segunda plaza que ocupaba por entonces, tras Joel Kelso.

Por detrás, Máximo Quiles ya estaba en la cuarta posición, a 181 milésimas de segundo del registro del australiano, un cuarteto de cabeza que se encontraba en un estrecho margen horario inferior a las dos décimas de segundo.

Tras un paso por los talleres, la práctica totalidad de los pilotos regresaron a pista y pronto volvió a erigirse en protagonista Máximo Quiles, que se llevó un fuerte susto cuando adelantaba y tuvo que esquivar por el interior a su compatriota Adrián Fernández (Honda), quien en ese momento avisaba deque entraba en la calle de talleres.

Superado el susto, Máximo Quiles comenzó a marcar parcial de vuelta rápida desde el primero de ellos, lo que le podía permitir hacer la vuelta rápida de la sesión, pero falló en el tercer parcial, por 27 milésimas de segundo, y ya no logró cumplir con su objetivo.

Así se llegó a los últimos minutos de la sesión, en la que todos los pilotos salieron con neumático blando para buscar el mejor tiempo posible, aquél que les permitiese entrar en la segunda clasificación directamente y con el 1:41.335 de la tercera vuelta de Kelso como referencia.

Y fue Kelso el que rebajó su propio tiempo al rodar en 1:40.918, con el italiano Guido Pini (Honda) a más de dos décimas de segundo, como también Eddie O'Shea o el hispano argentino Marco Morelli (KTM).

Aunque había tiempo por delante, nadie pudo batir el registro de Joel Kelso, que marco las referencias a todos sus rivales, aunque la temperatura hizo que el ritmo de la sesión no fuese tan rápido como pr la mañana.

Junto a Kelso, pasan a la segunda clasificación directamente Guido Pini, Eddie O'Shea, Marco Morelli, Adrián Cruces (KTM), Rico Salmela (KTM), David Almansa, Marcos Uriarte (KTM), Álvaro Carpe (KTM), Brian Uriarte (KTM), Máximo Quiles, Ryusei Yamanaka (KTM), Hakim Danish (KTM) y Adrián Fernández (Honda).

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Entre los principales protagonistas de la categoría que no consiguieron pasar a la segunda clasificación cabe citar a los españoles Jesús Ríos y Joel Esteban, el italiano Matteo Bertelle, el británico Scott Ogden, el neozelandés Cormac Buchanan o el surafricano Ruche Moodley.