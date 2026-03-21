Joel Esteban conquista su primera pole

El español Joel Esteban (KTM) se ha hecho con la primera 'pole position' de su carrera deportiva al ser el más rápido en la segunda clasificación para el Gran Premio de Brasil de Moto3, que se disputa en el circuito 'Ayrton Senna' de Goiania.

Esteban marcó un mejor tiempo de 1:26.241 para ser el más rápido de Moto3, por delante del hispano argentino Valentín Perrone (KTM) y del malasio Hakim Danish (KTM).

El líder del mundial, el español David Almansa, acabó en la decimocuarta posición.

Ocho horas después de haber disputado su segunda tanda de entrenamientos libres, los pilotos de Moto3 se encontraron ante la tesitura de tener que disputar sus clasificaciones para la carrera brasileña, cuando la luz diurna comenzaba a atenuarse y cualquier error podía tener un alto coste.

Sin la tensión de otras ocasiones, pero obligados a mantener el mejor ritmo posible, comenzó la primera clasificación de Moto3, en la que había nombres 'insignes' como los del japonés Ryusei Yamanaka (KTM), el italiano Matteo Bertelle (KTM), el británico Scott Ogden (KTM) y los españoles Adrián Fernández (Honda) o Álvaro Carpe (KTM).

Precisamente Carpe fue el primer líder 'sólido' de la primera clasificación con un tiempo de 1:27.318 en su segunda vuelta, secundado por los japoneses Zen Mitani (Honda) y Ryusei Yamanaka y el británico Eddy O'Shea (Honda).

Accidentada Q1

Por entonces, el español Adrián Cruces (KTM) fue el primer protagonista negativo de la sesión al volar por los aires en la curva once, quedando fuera de cualquier 'quiniela' para lograr el pase a la segunda clasificación, aunque inicialmente sin daños físicos que reseñar.

El español Adrián Fernández (Honda), uno de los candidatos a pasar a la segunda clasificación, se fue por los suelos en la curva seis, aunque con la suerte de que el motor de su moto no se paró y pudo regresar rápidamente a pista, aunque soltando mucha grava en su recorrido, mientras Álvaro Carpe volvía a rebajar el mejor tiempo con un registro de 1:27.070.

A pesar de la caída y mostrando gran pundonor, Adrián Fernández continuó en pista para intentar lograr el pase a la segunda clasificación y con 1:27.373 consiguió ascender a la segunda posición y lograr su objetivo junto a Álvaro Carpe, por delante, y Ryusei Yamanaka y Zen Mitani, por detrás.

Bandera roja

Nada más comenzar la segunda clasificación y antes de completarse el primer giro se fueron por los suelos en puntos muy distintos en neozelandés Cormac Buchanan (KTM) y el malasio Hakim Danish (KTM), que obligó a Dirección de Carrera a mostrar bandera roja.

Una vez se reanudó la prueba tras limpiar la pista y atender a los accidentados, Máximo Quiles (KTM) consiguió mejorar la vuelta rápida de la categoría al rodar en 1:27.013, poco antes de irse por los suelos, aunque la moto no se paró y pudo continuar en pista.

Buchanan, al darse un fuerte golpe en la cabeza tuvo que pasar por la clínica del circuito y volver rápidamente a su taller para intentar continuar la segunda clasificación.

A Quiles le superaron tanto Brian Uriarte (1:26.835) como Valentín Perrone (1:26.915) y Marco Morelli (1:26.939), todos ellos ya por debajo del minuto y 27 segundos y aún con más de seis minutos de sesión por delante.

Mientras, el líder del mundial, David Almansa, se encontraba sin una vuelta rápida acreditada al haberle sido canceladas todas las que había protagonizado hasta ese momento.

Pero no fue David Almansa quien marcó la vuelta rápida en esos momentos, sino Joel Esteban (KTM), que rodó en 1:26.407, por delante de Marco Morelli y un sorprendente piloto indonesio, Veda Pratama, en la tercera posición, cuando Brian Uriarte se iba por los suelos en otra zona del trazado brasileño.

Joel Esteban aún tuvo tiempo para bajar nuevamente la vuelta rápida con un registro de 1:26.241, secundado por Valentín Perrone y el malasio Hakim Danish (KTM), con David Almansa en una muy retrasada decimosexta plaza.

Con el reloj a cero de la clasificación, Joel Esteban se adjudicó la 'pole position' por delante de Perrone y Danish, también en primera línea, con Veda Pratama, Marco Morelli y Brian Uriarte en la segunda; Joel Kelso, Ryusei Yamanaka y el finlandés Rico Salmela (KTM) en la tercera, y Álvaro Carpe, Máximo Quiles y Adrián Fernández en la cuarta.

El líder del mundial, Almansa, pudo mejorar algo en su última vuelta rápida, aunque sólo para acabar decimocuarto.