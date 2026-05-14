Joan Mir, sobre la 'salida' de Alberto Puig: "Me apoyó en mis peores momentos"

El fin de semana acaba de comenzar en el Circuit de Barcelona-Catalunya y ya ha salido a la luz una de las noticias que marcarán la temporada 2026... y las que vienen. Alberto Puig, emblemático rostro del campeonato y 'team manager' del Honda HRC Castrol, deja atrás su cargo tras ocho años dedicándose a él para asumir un nuevo rol dentro de la fábrica del ala dorada. Una figura clave en el garaje nipón para el que también han tenido palabras de agradecimiento sus pilotos, Joan Mir y Luca Marini.

Tal y como se detalla en el comunicado oficial, Alberto desempeñará el rol de asesor, y seguirá colaborando con la dirección y el personal de Honda HRC en diversas tareas relacionadas con el mundo de las dos ruedas. "Puig seguirá contribuyendo a dar forma a los programas de desarrollo de jóvenes talentos de HRC, al tiempo que reforzará los esfuerzos de Honda en los campeonatos de MotoGP y WorldSBK, apoyando al personal directivo y a los pilotos mediante la evaluación del panorama general de las actividades de dos ruedas de Honda HRC", expresaba el comunicado emitido por Honda el jueves.

Joan Mir en el box de Honda / HRC

Los dos pilotos del equipo oficial tienen claro que el cambio de rol sigue siendo algo positivo para la fábrica. "Para Honda, el hecho de que Alberto se quede siempre es bueno", dijo Joan Mir ante la prensa presente en el Circuit de Barcelona-Catalunya, entre la que se encontraba SPORT.

La relación entre ambos viene de hace muchos años, por lo que el mallorquín guarda un gran cariño al barcelonés. "La experiencia que tengo con Puig es de hace muchos años, le conozco de mi época en la rookies. Yo no puedo decir nada malo de Alberto, el trato que he tenido siempre ha sido de diez", puntualizó.

Han sido unos años complicados para la fábrica y para sus pilotos, puesto que han atravesado una crisis de resultados sin precedentes en las últimas décadas. En un momento así de complicado, especialmente tras ser campeón en 2020 con Suzuki, el apoyo de Puig fue clave. "Especialmente en los peores momentos de mi carrera deportiva, porque a a la gente la conoces en los malos momentos, no en los buenos cuando todo va bien, y en esos malos momentos, el trato de él conmigo ha sido siempre espectacular", expresó.

La sinceridad de Puig

Si algo caracteriza a Puig es su sinceridad. "Para mí, un aspecto que valoro mucho de Alberto es su transparencia, y eso es muy importante. En eso es muy bueno. Siempre ha sido muy claro conmigo en muchas circunstancias", sentenció.

Una línea que mantuvo Luca Marini a la hora de hablar con la prensa. El italiano quiso resaltar la figura que es Puig y aseguró que el trazo con él siempre ha sido impecable, y que estará encantado de seguir trabajando con él de otra forma si es que sigue con la fábrica nipona de cara al próximo curso.