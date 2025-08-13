Joan Mir recupera la confianza tras las ocho caídas

Las repetidas caídas marcaron la primera parte de la temporada de Joan Mir. El piloto de Honda se ha visto involucrado en varios accidentes y llegar a la meta se ha convertido en algo complejo. Mir solo ha conseguido ver la bandera a cuadros en cuatro carreras dominicales de las doce que se han celebrado hasta el momento.

El piloto español acumula ocho caídas de las cuales cinco han sido provocadas por otros pilotos. En Le Mans la caída de Mir fue fruto del incidente entre Bagnaia y Bastianini, en Aragón fue de Jack Miller, en Assen se produjo por Aldeguer, en Sachsenring ocurrió con Ogura y Àlex Márquez fue quién se fue al suelo con Mir en Brno.

Esperanza en Austria

Aunque la motivación no parecía estar presente antes del parón estival, Mir se ha mostrado positivo para poder dar un paso adelante en la segunda parte de la temporada. La decimotercera ronda del campeonato se completará en el Red Bull Ring para completar el Gran Premio de Austria. "En 2024 dimos un buen paso en la segunda parte de la temporada, así que espero que podamos repetirlo como equipo" comentó el piloto balear en la nota de prensa del equipo Honda Racing Corporation recogida por 'EFE'.

El parón estival

"El descanso ha sido bueno para recargar pilas, centrarnos en los entrenamientos y recuperarnos tras algunos momentos difíciles a principios de año, pero ahora toca un esfuerzo intenso hasta el final de la temporada es importante estar bien preparados" aclaró.

El piloto de Honda tuvo que abandonar Brno con mal sabor de boca tras su última caída, y confirmó que la carencia de ritmo con la moto provocaba salir en la parte trasera de la parrilla. Como bien es sabido entre los pilotos de la categoría reina, las posiciones relegadas exponen a más incidentes con otros pilotos.

La evolución de Honda

"Tenemos mucha información y es el momento de encaminarlo todo y demostrar nuestro potencial, porque, salvo algunos momentos desafortunados antes del descanso, lo estábamos demostrando" comentó Joan en referencia a las caídas en las carreras dominicales.

La perspectiva de Marini

Antes de que el semáforo se ponga en verde en el Red Bull Ring, Luca Marini, también expresó sus expectativas para el resto de la temporada. "Austria es un circuito particular, con frenadas y aceleraciones fuertes, y será una buena oportunidad para ver cómo está cada uno después del parón, con las mejoras y todo lo demás, así que tengo muchas ganas de volver y seguir mejorando la Honda RC213V junto a los ingenieros" concluyó.