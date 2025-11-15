Joan Mir, penalizado con una 'long lap' por su accidente con Marini

Joan Mir (Honda RC 213 V) fue penalizado con una 'long lap' por el accidente que provocó la caída de su compañero, el italiano Luca Marini, en la primera vuelta de la carrera esprint del Gran Premio de Valencia de MotoGP en el circuito Ricardo Tormo de Cheste.

Mir se fue al suelo en la curva dos en la primera vuelta y se llevó por delante a su compañero de equipo Luca Marini, al que posteriormente pidió disculpas. Al ser su primera infracción de la temporada, el panel de comisarios de Dirección de Carrera decidió sancionarlo con una 'vuelta larga' en el próximo gran premio que dispute.

"He tenido la mala suerte de caerme y llevarme por delante a mi compañero de equipo, esta es la realidad", explicó el piloto balear. "Lo primero que he hecho ha sido pedir disculpas porque realmente no quería que esto sucediera, pero por otro lado tenía que adelantar, en la curva uno me he tocado con Fermín (Aldeguer), en la dos me ha tocado Brad (Binder) y todo esto me pasa por salir por fuera, y la salida que he hecho no ha sido espectacular y he tenido estos problemas en las dos primeras curvas", explicó Joan Mir.

"Todo eso me ha hecho perder tres o cuatro posiciones y me he encontrado con un grupo que no era el mío, luego he empezado a remontar, he pasado a Ogura y cuando he llegado a Luca (Marini), he querido pasarlo en la curva dos, pero no ha sido una frenada espectacular y he frenado un poquito más tarde que él, una mezcla de asfalto frío y neumáticos que todavía no están calientes, y ha bastado para caerme", lamentó.

"Mañana me centraré en intentar hacer mi trabajo, tener un poco más de suerte en esas dos primeras curvas, e ir vigilando un poco más y quizás, a partir de ahí hacer una buena carrera en la que ritmo para quitarnos las concesiones creo que tenemos", comentó el piloto del HRC.