Joan Mir y Alex Rins se reivindican en Le Mans: "Resultados así alegran, quizá a unos más que a otros"

El viernes del Gran Premio de Francia 2026 dejó una fotografía atípica con todas las marcas del Mundial representadas en el Top-10. Una situación insólita en los últimos tiempos en los que Ducati se había erigido como gran dominadora.

Y si la clasificación resultó inesperada, más lo fueron los pilotos que estuvieron en la misma, con Alex Rins y Joan Mir entre ellos. Acostumbrados a pelear en Q1, los resultados conseguidos este viernes supusieron un plus de optimismo para los dos pilotos españoles. "Resultados así alegran y dan satisfacción. Cuando consigues un resultado así estamos todos contentos, mis mecánicos y yo también", explicaba Rins en las declaraciones post carrera. Para el de Yamaha, el de Le Mans es su mejor resultado de viernes desde Australia 2025 y llega en un momento en que su situación en el equipo es complicada.

En Jerez, el propio piloto confirmó que Yamaha no cuenta con él para la próxima temporada y con el mercado prácticamente cerrado, sus opciones de continuar el curso que viene en el campeonato son escasas. En Le Mans el español se clasificó octavo, como primera Yamaha, por delante de Jack Miller (15º), Fabio Quartararo (17º) y Toprak Razgatlioglu (20º), que terminó a 1.4 del primero.

El resultado, según explicó Rins, no se debe a ninguna modificación especial en la moto, sino que "simplemente me he encontrado bien, cuando te sientes bien y puedes apretar, se puede sacar ese pequeño porcentaje más de ti mismo para hacer una vuelta rápida". "Ha sido eso, me he podido exprimir un poco más y ha salido", afirmó el #42, que se la jugó apostando por los neumáticos blandos para la parte final. "Sí, al final resultados así alegran, quizá a unos más que a otros. Pero yo estoy muy contento", zanjó al respecto.

Más allá de las ruedas de prensa, Rins quiso dejar por escrito las buenas sensaciones que le dejó este viernes. "Entré en el box y vi a los mecánicos sonriendo. Eso lo dice todo. El mejor viernes de la temporada, directamente a la Q2 con P8. Buen impulso para mañana", publicó en un mensaje en sus redes sociales.

Resultado positivo para Honda

Otro de los hombres que finalizaron satisfechos la jornada de viernes fue Joan Mir. El balear tomó el estigo de su compañero, Luca Marini, el más rápido en lso libres 1, y se colocó entre los 5 mejores, por detrás de otro de los pilotos de Honda, Zarco, y de las tres Ducati de Di Giannantonio, Bagnaia y Àlex Márquez. "Ha sido una jornada muy positiva", admitió el piloto mallorquín, quien afirmó que "tengo buenas sensaciones, voy rápido cada vez que salgo a pista. Seguramente la moto se adapta un poco mejor a este tipo de circuitos".

Joan Mir, durante la practice / YOAN VALAT / EFE

"Ya me esperaba tener potencial, aunque puede que no tanto", admitió un Mir que apuntó a las buenas sensaciones con el tren delantero como clave del éxito. "En este circuito es muy difícil encontrar buenas sensaciones con el tren delantero, y eso es lo que hemos encontrado. Y creo que también le ha pasado a Zarco", explicó.

Joan Mir es otro de los pilotos que podría quedarse fuera de la categoría para 2027. El español no tiene confirmado su asiento en el Honda HRC Castrol donde, a falta de confirmación oficial, llegará Fabio Quartararo y probablemente David Alonso. Pese a la situación, Mir avanzó que todavía queda algún opción viable, aunque sea probablemente en otra estructura.