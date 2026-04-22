Jerez se viste de gala para celebrar los 40 años de historia del Circuito

La temporada 2025 de MotoGP marcó el 40 aniversario del Circuito de Jerez - Ángel Nieto, cuatro décadas de historia de uno de los trazados más emblemáticos del calendario.

Un año después, en la víspera del Gran Premio de España, el Teatro Villamarta de Jerez acogió una gala especial que puso el broche a los festejos del 40 aniversario. En la gala recibieron galardones todas las leyendas que tienen curvas en el trazado de Andalucía: Ángel Nieto (recogido por sus hijos), Álex Crivillé, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, Sito Pons, Jorge Martínez ‘Aspar’, Carmelo Ezpeleta, Ayrton Senna (recogido por su ingeniero de confianza, Jo Ramírez), Ferrari y Peluqui (recogido por su hijo Antonio).

Pablo Nieto recogió el galardón a su padre, Ángel Nieto / EFE

Crivillé, al recoger su galardón, calificó el circuito como “el mejor del mundo” y aseguró que le gusta la instalación deportiva porque “todo el año se puede rodar”, por contar con un recorrido “muy técnico” y “por la afición”. El piloto catalán recordó las tres victorias que logró en Jerez en el medio litro y calificó como un “lujo” poder haber “escogido” la curva que lleva su nombre, la número 11, que “es la más rápida”.

Aspar, que da nombre a la curva 8, precisó tras recoger su premio que “Jerez es mi segunda casa” y que la construcción de este circuito en 1985 supuso un “antes y un después” en el motociclismo español.

Figuras como Fernando Alonso, Carlos Sainz, Luis Pérez Sala, José Antonio Rueda, Marcos Ramírez y Carlos Checa, que han contribuido a llevar por el mundo el nombre del Circuito también recibieron su reconocimiento, así como una representación de trabajadores, representantes de los medios de comunicación y de algunas federaciones, además de entidades que dan su apoyo al circuito.

Crivillé, con los aficionados / EFE

La organización no quiso olvidar uno de los puntos más importantes del evento, los aficionados, que también tuvieron su protagonismo, representados en un reducido grupo, aunque unas pantallas gigantes instaladas en la plaza del Teatro hicieron llegar a todo el público el agradecimiento.

Circuito de Jerez. 40 años cabalgando

El evento sirvió también para presentar el libro 'Circuito de Jerez. 40 años cabalgando. Historia de la catedral del motor'. Una obra de alta calidad, escrita por Jesús Benítez, Comisario del 40 Aniversario del Circuito de Jerez; Álvaro Rivero, Asesor Editorial y Editor de Fotografía; y Raúl Zarzuela, Jefe d Prensa del Circuito de Jerez, que recoge en algo más de 400 páginas todas esas décadas de historia del trazado, poniendo en valor a sus protagonistas.

Bajo la dirección artística de Raúl Gómez y Raquel Jove, los textos están acompañados de fotografías de las distintas épocas que inmortalizan momentos clave un mapa del circuito, además de gráficos y declaraciones de los implicados.