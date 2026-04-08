Jerez premia a Crivillé, Lorenzo, Pedrosa, Sito Pons o Aspar, entre otros

Los pilotos Álex Crivillé, Jorge Martínez 'Aspar', Alfonso 'Sito' Pons, Jorge Lorenzo o Dani Pedrosa, además de los hijos de Ángel Nieto -que da nombre al circuito-, Gelete y Pablo, figuran entre los galardonados por el 40 aniversario del Circuito de Jerez 'Ángel Nieto'.

La entrega de premios está fijada para el próximo 22 de abril en el Teatro Villamarta, una ceremonia que cerrará los actos por las cuatro décadas del trazado andaluz. Pilotos de Leyenda y quienes más han contribuido a los 40 históricos años del trazado jerezano serán galardonados por la Catedral del Motociclismo días antes de que comience el Gran Premio de España de MotoGP.

Aunque la primera carrera se disputó en diciembre de 1985, al año siguiente el Circuito de Jerez tuvo su inauguración oficial el 13 de abril de 1986 con el Gran Premio de España de Fórmula 1. A ese acto están convocados campeones, pilotos de leyenda que dan su nombre a curvas del circuito, representantes de las distintas administraciones, federaciones, personalidades del mundo del motor y de la sociedad jerezana, así como personas que han formado parte importante de los 40 años de historia del Circuito de Jerez.

El aniversario se plasma fielmente en el libro 'Circuito de Jerez, 40 años Cabalgando' para homenajear a todos los artífices del éxito alcanzado por el Circuito en sus cuatro décadas.

Será premiadas leyendas que tienen curvas en el trazado de Andalucía: Ángel Nieto (recogerán el galardón sus hijos, Gelete y Pablo), Álex Crivillé, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, Sito Pons, Jorge Martínez ‘Aspar’, Carmelo Ezpeleta, Ayrton Senna (el premio será recogido por su ingeniero de confianza, Jo Ramírez), Ferrari y Peluqui (recogido por su hijo Antonio).

Entre las grandes figuras que han dado eco mundial a Jerez destacan los galardones a Fernando Alonso, Carlos Sáinz, Luis Pérez Sala, José Antonio Rueda, Marcos Ramírez y Carlos Checa, y también será premiado Pedro Pacheco, visionario impulsor del Circuito de Jerez, así como las instituciones y organismos que lo respaldan día a día: Ayuntamiento de Jerez, Junta de Andalucía y Diputación de Cádiz.

El trazado jerezano quiere también rendir tributo a su "motor humano", personificado en figuras como Pablo Fernández, María Escribano y Alfredo Franco que desarrollaron toda su labor profesional en estas instalaciones.

Estos profesionales representarán a todos los trabajadores que han pasado por las instalaciones desde su fundación. Su labor simboliza el esfuerzo invisible, la entrega y la profesionalidad de toda una plantilla que, generación tras generación, ha hecho posible que Jerez sea hoy un referente mundial.

Contarán con ese galardón los directores del circuito a lo largo de todos estos años; José Ramón García, Juan Álvarez, Juan Baquero, Cornelio Vela y Cayetano Gómez, y los 'los altavoces' del protagonismo y difusión alcanzado por el circuito en la figura de los periodistas Jesús Benítez y Álvaro Rivero, Diario de Jerez, Canal Sur, Makoto Hirano y las federaciones que han dado su soporte permanente, como son la FIM, FIA, RFME, RFEdA, FAA, FAM e IRTA.