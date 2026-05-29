El jefe de Zarco actualiza su estado: "La rodilla quedará perfecta"

Johann Zarco se fue al suelo en la primera curva del Circuit de Barcelona, en la resalida del Gran Premi de Cataluya después del grave accidente sufrido por Alex Márquez minutos antes. La pierna izquierda del francés quedó atrapada en la rueda trasera de la Ducati de Pecco Bagnaia, provocando una segunda bandera roja y dejando nuevamente con el corazón en un puño a los aficionados.

Afortunadamente y pese a lo escalofriante que resultó el incidente, Zarco se está recuperando favorablemente. Este viernes en la primera jornada del GP Italia, donde le sustituye Cal Crutchlow, el jefe del equipo Honda LCR, Lucio Cecchinello ha actualizado el estado del galo, que tiene afectados los ligamentos cruzados anterior y posterior de la rodilla izquierda, además de daños en el menisco medial; y una pequeña fractura en el peroné a la altura del tobillo.

A su regreso a Francia, Zarco se puso en manos del doctor Bertrand Sonnery-Cottet, un reputado cirujano ortopédico. Tras realizarle más pruebas, se decidió esperar a que el traumatismo inicial y las demás lesiones de su rodilla cicatricen un poco antes de la intervención para tratar los daños en los ligamentos. Todo esto, según Cecchinello llevará “un par de meses”.

"Me complace decir que tuve una conversación personal con el doctor que operará la rodilla de Zarco dentro de unos días. Dijo que no tiene ninguna duda de que Johann volverá al cien por cien. La rodilla quedará perfectamente recuperada al cien por cien después de la operación”, afirma el jefe del LCR.

“El doctor dijo que prefería esperar a la cirugía y entonces será más preciso sobre el tiempo de recuperación. Pero será un par de meses, sin duda, porque fisiológicamente hay un tiempo determinado que no se puede acelerar”.