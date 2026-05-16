El 'jefe' Valentino Rossi vigila a sus pilotos en Barcelona: "Cuando vengo, tengo que trabajar"

Dicen que uno siempre vuelve donde fue feliz y es por eso que Valentino Rossi regresa, de tanto en tanto, al 'paddock' de MotoGP. El italiano sigue vinculado a la competición, concretamente al mundo de las cuatro ruedas, pero también al de las dos: tiene su propio equipo en el mundial de motociclismo, al que visita en fines de semana puntuales. Y uno de ellos fue en el Circuito de Barcelona-Catalunya.

El italiano conserva muy buenos recuerdos del trazado catalán, donde ganó en nueve ocasiones y en el que ha protagonizado auténticas batallas como la que mantuvo con Jorge Lorenzo en 2009. Además, en este mismo enclave siempre ha recibido un gran apoyo por aprte de la afición. Por todos estos motivos, no había mejor lugar para regresar a las carreras en esta temporada. "Cuando vengo tengo que trabajar", bromeaba con Sky MotoGP.

El propietario del Pertamina Enduro VR46 se dejó ver ya durante la jornada del viernes, en el box y el vial, observando de cerca a sus dos pilotos: Fabio Di Giannantonio y Franco Morbidelli. El primero está haciendo una gran temporada y marcha tercero en la clasificación general, a 44 puntos del liderazgo de Marco Bezzecchi y Aprilia.

Sobre él se pronunció su 'jefazo'. "Di Giannantonio lo está haciendo muy bien. Está en buena forma y entiende esta moto a la perfección. También es muy efectivo en la frenada y en las curvas, y consigue mantener una gran velocidad en ellas. Por supuesto, aún hay margen de mejora, porque todos están muy igualados, con diferencias de apenas unas décimas, pero la verdad es que me parece muy rápido", apuntaba el '46' sobre su piloto.

¿Renovará 'Diggia'?

El romano ha sido vinculado con el equipo oficial de KTM de cara a 2027, pese a que en más de una ocasión en el VR26 han remarcado que esperan seguir contando con él. "Por supuesto, existe el riesgo de que se marche y nos daría mucha pena que se fuera, pero estamos orgullosos del camino recorrido", valoraba Valentino.

Por otro lado, apuntaba a las intenciones del equipo. "De cara al futuro, nos gustaría mantener al menos un piloto italiano en el equipo, porque nuestro box siempre ha crecido de la mano de corredores italianos. Hay varias opciones, pero aún no se ha decidido nada", decía.

Valentino fue visto, de nuevo, este sábado observando la 'pole' desde el vial. Celebró la mejora de registro de Morbidelli, que se quedó a 0.233 del de Acosta. Y se llevó las manos a la cabeza cuando otro de sus pupilos, 'Bezz', miembro de su Academia, se iba al suelo en la curva 2. "Barcelona es un circuito precioso para pilotar, pero también para verlo desde fuera porque puedes estar muy cerca de la acción. Es impresionante ver lo cerca que están todos; los detalles marcan la diferencia. Unas décimas pueden significar la pole position o salir noveno", expresaba sobre el trazado catalán y la igualdad en la categoría.