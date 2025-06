El jefe de Honda: "Si viene Martín sería muy bueno para el equipo"

Honda busca la redención para superar la crisis en la que se han visto sumidos los últimos tiempos y este año ha roto la tradición japonesa al elegir a un italiano, Romano Albesiano, como nuevo director técnico. El ex jefe de Aprilia está empezando a recoger los frutos de su trabajo y de momento ya suma una victoria y un podio, ambos a cargo de Johann Zarco, con la moto satélite del LCR. En el equipo oficial, de momento, el mejor resultado es un séptimo de Joan Mir en Aragón. En el paddock muchos dan por hecho que Jorge Martín será el compañero del balear la próxima temporada si consigue liberarse de contrato con Aprilia y Albesiano reconoce que le encanta la idea.

"Si Martín viene a Honda, sería algo muy bueno para el equipo. Sería algo malo para Aprilia. Por favor, comprendedme, acabo de salir de esa empresa, así que me gustaría no comentar demasiado este punto", dice el italiano en una entrevista a la web oficial de motogp. "Nunca querría meterme en una situación complicada, pero si me preguntas si estamos interesados en Jorge Martín como piloto, por supuesto que lo estamos. Es normal. Nos interesan los pilotos rápidos. Si está disponible, lo consideraremos claramente".

Además de referirse a 'Martinator', Albesiano analiza su propio salto de Aprilia a HRC. "Cuando llegó la llamada de Honda, estaba súper emocionado. Es el mayor fabricante de motos del mundo. La forma en que la gente afronta su trabajo aquí es diferente, es otra cultura. Seguro que aporto mi enfoque, digamos europeo, al desarrollo y a las pruebas. Creo que no hay revolución en esto. Hay que tener pasión y ser creativo. Y esto siempre ha sido una característica de Honda", señala.

Sobre la progresión de la moto desde que empezó a colaborar con los japoneses, Albesiano hace una valoración muy positiva: "Sinceramente, viendo los resultados del año pasado, esperaba que la moto no fuera buena, pero cuando hablé con mis pilotos por primera vez, me sorprendió que la mayoría de las características de la moto fueran positivas, aunque algunos puntos específicos eran realmente negativos. Eso me ha permitido atacar esos puntos específicos y mejorar la situación con bastante rapidez. Del año pasado a este, la mejor mejora probablemente sea la entrega de par, que es más controlable por el piloto. También se ha desarrollado la estrategia electrónica", destaca.

No sé si podremos luchar por el campeonato en 2026, pero queremos aspirar a victorias. No buscamos concesiones. Nos encantaría perderlas al final del año, sería buena señal” Romano Albesiano — Director técnico de Honda

"Seguro que podemos mejorar algo que nos ayude a aumentar un poco la velocidad punta, ayudando al piloto a adelantar y a no ser adelantado. Luego empezamos a entender cómo afecta el componente a la vibración. La frenada es probablemente la fase más importante en el MotoGP moderno. Es un área en la que todavía podemos mejorar", considera el italiano.

Sobre la actual alineación de Honda y LCR, apunta que "Johann Zarco está funcionando muy bien con su mentalidad, no sólo porque puede tolerar más vibraciones que otros pilotos, sino también porque es súper, súper rápido. Lo está haciendo muy bien. Está en un periodo fantástico para él; Joan Mir es increíblemente rápido. Me gusta mucho por muchas razones. Probablemente tiene que afinar un poco, evitando algún riesgo adicional en la última fase de entrar en la curva. Pero el potencial de Joan es increíble", analiza.

"Luca Marini tuvo una mala caída en Suzuka, pero espero se recupere y que vuelva muy pronto. Está ayudando mucho en el desarrollo. Le echamos mucho de menos para la carrera en Italia", señala. El hermano de Valentino Rossi estará varias semanas de baja tras su grave accidente y se perdera la cita de Mugello, pero además, está en el 'ojo del huracán' ya que en caso de concretarse el fichaje de Jorge Martín, Marini perdería su plaza, al menos en el equipo oficial.

De cara a la segunda mitad de temporada, Albesiano asegura que Honda prepara un 'arsenal' para seguir evolucionando y acercándose a sur rivales europeos: "Tenemos una lista bastante densa de novedades para el final de la temporada. Veréis una rápida evolución de la moto. Muchos desarrollos están en curso. El test de Misano será un punto crucial para obtener información para la moto del año que viene. No sé si podremos luchar por el campeonato ya en 2026, pero queremos aspirar a victorias. No buscamos concesiones. Nos encantaría perderlas al final del año, sería buena señal”, advierte.