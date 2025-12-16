El jefe de Aprilia revela los detalles del 'culebrón' con Jorge Martín

Jorge Martín empezó su aventura en Aprilia tras proclamarse mundo de MotoGP en 2024. Pero nada más bajarse de la Ducati de Pramac se sucedieron las ‘desgracias’. El piloto de San Sebastian de los Reyes entró en una espiral de caídas y lesiones que le hicieron replantearse su continuidad. El pulso con la fábrica de Noale se convirtió en un ‘culebrón’ con la entrada en escena de Honda y del patrón de Dorna Carmelo Ezpeleta.

Finalmente las aguas volvieron a su cauce y ahora el jefe de Aprilia, Massimo Rivola, revela detalles del ‘affaire’ en el documental ‘From Heaven to Hell’, que publica MotoGP en su canal YouTube.

"Empecé a tener muchas dudas, no sólo sobre mi futuro, sino también sobre mí mismo, sobre muchas cosas diferentes", explica Jorge Martín a propósito de su grave accidente en Losail, que le dejó con varias costillas rotas y con un neumotórax.

Rivola confirma que el manager de ‘Martinator’ Albert Valera le habló de que tenían "una muy buena oferta de Honda". Me dijo: '¿Sabes qué? Pensamos que podríamos irnos de Aprilia. Honda está muy interesado en Jorge. La oferta es realmente buena”.

Le repliqué: “¿Estás bromeando?”, cuenta el CEO de Aprilia, que quiso hablarlo personalmente con su piloto: "Al día siguiente, fui a Madrid porque quería ver a Jorge. '¿Es cierto lo que acaba de decir Albert?', pregunté. Y Martín dijo: 'Creo que para mí es mejor que me vaya'. Y yo dije: 'Lo siento, pero no voy a dejarte ir'".

En la siguiente carrera, en Silverstone, Marco Bezzecchi logró su primera victoria con Aprilia y Rivola lo celebró con mensaje para Jorge Martín: "Tenemos una moto que puede ganar con él también", lanzó el italiano.

Aprilia decidió no dar validez a la cláusula de salida a la que se aferraba Valera, al entender que el piloto no había disputado los grandes premios necesarios como para activarla. "Fui duro con Jorge al decirle: 'No te vayas. Porque estoy pensando, más que tú ahora mismo, en lo que es mejor para ti'".

En verano ‘Martinator’ asistió al Aprilia 'All Stars' de Misano y aunque esperaba un ambiente hostil, solo encontró apoyo y solidaridad por parte del equipo y sus fans.

Ezpeleta amenazó a Martín con no inscribirle en el campeonato de 2026 si antes no resolvía su conflicto con Aprilia, ya fuera de forma amistosa o en los tribunales. Finalmente, en Brno, Martín dio una rueda de prensa en la que confirmó que cumpliría su contrato con Aprilia la próxima temporada.