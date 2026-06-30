El 'jefazo' de Aprilia cambia el discurso con Jorge Martín: "Sabe hacer lo correcto cuando es momento de ponerse serio"

Las cosas han estado un poco tensas a lo largo de las últimas semanas entre Aprilia y Jorge Martín. El jefe de la fábrica de Noale, Massimo Rivola, fue muy contundente con el madrileño tras su 'strike' en la curva 1 de Balaton Park (Hungría), que terminó con su otro piloto oficial, Marco Bezzecchi, implicado en la acción y sumando 0 puntos. El tiempo hace que todo termine cayendo por su propio peso y las palabras de decepción se convirtieron en halagos después de que la carrera del '89' en Assen (Países Bajos).

"No estaría en desacuerdo si la sanción hubiera sido más dura [la doble long lap]. Este no es el comportamiento que debe tener un campeón del mundo", dijo Rivola tras el error de Martín en Hungría. "Creo que Jorge cometió un error impropio de un campeón del mundo. Frenó demasiado fuerte, por dentro, en un punto con poco agarre, y se llevó puestos a algunos de nuestros pilotos. Digamos que no tenemos muy buena suerte con las estadísticas internas; sería suficiente con no cometer errores", expresaba entonces el mandamás italiano.

Jorge Martín rodando en Assen / Europa Press/Contacto/Giancarlo / Europa Press

Una relación que nunca ha terminado de ser del todo idílica y más teniendo en cuenta que el pasado curso, un recién aterrizado 'Martinator' sufrió varias caídas y resultados difíciles con la RS-GP que lo llevaron a querer romper el contrato con Noale. Aunque finalmente no lo hizo.

Se supo la semana pasada de forma oficial que el madrileño emprenderá el vuelo hacia otra fábrica - Yamaha, sin confirmación oficial aún - y que en su parte del box recalará Pecco Bagnaia. Pero está en su mano, en gran medida, hacerlo como piloto campeón.

El piloto madrileño aprovechó la grave caída de 'Bezz' el domingo para asaltar el liderato de MotoGP. 'Martinator', quien hizo todo lo que estuvo en su mano para batallar contra las dos satélite del Trackhouse, fue tercero el domingo y deja a siete puntos a su compañero de box.

"Logró la pole position gracias a su talento"

Ya dejó claro Martín que no está en su mejor momento a nivel físico, pero aún así, batalló 'como un jabato'. Y positivamente lo valoró Rivola, quien tuvo un discurso 'post' carrera muy distinto al que tuvo tres semanas atrás. "Creo que ha hecho una excelente carrera considerando sus condiciones físicas, que no están al 100%. Hizo una salida perfecta y lideró la carrera durante muchas vueltas. No podría haber hecho más. Sabemos que Ai, en particular, es muy fuerte al final de la carrera, y también fue muy inteligente al conformarse con luchar por el tercer lugar y no arriesgarse más para resistir. Realmente hizo un gran trabajo”, expresó, tal y como recoge GPOne.

El mismo Massimo se acordó de sus propias declaraciones. "Todos cometemos errores, en Hungría dije que un campeón del mundo no comete estos errores porque sabe cómo luchar por el Mundial, que es exactamente lo que ha hecho aquí. Donde hizo una pole que solo él podría haber hecho. El viernes y sábado por la mañana Aprilia no era la más rápida en ritmo, pero logró la pole position gracias a su talento", valoraba.

Jorge Martín en Assen / VINCENT JANNINK / EFE

"En carrera fue excelente porque había salido bien, estaba tomando ventaja, y, cuando los pilotos de Trackhouse empezaron a recuperar, no hizo locuras sino que entendió que era positivo terminar tercero. Esa es la actitud que debe tener un piloto que sabe cómo se gana un Mundial”, dijo entonces.

Asegura el italiano que el madrileño supo leer el fin de semana como tocaba. "Creo que este fin de semana ha sacado todo lo máximo que podía y tanto el viernes como el sábado por la mañana no tenía la misma confianza en la moto que los otros tres pilotos (de la marca). Lo que ha hecho este fin de semana, por tanto, demuestra que sabe hacer lo correcto cuando es momento de ponerse serio. Esto es muy importante para él de cara al campeonato", sentenciaba.