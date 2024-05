La jefa de Gresini: "Para conservar a Marc, estoy dispuesta a todo"

Nadia Padovani, viuda de Fausto Gresini, decidió llevar lo más lejos posible el equipo fundado por su marido cuando éste falleció por Covid en 2020. Y en solo tres años, su sueño se ha cumplido. Tras lograr las primeras victorias en la clase reina de MotoGP con Enea Bastinini, esta temporada el fichaje de Marc Márquez ha convertido la escuadra de Faenza en la más mediática del paddock, pero además, después de seis grandes premios, ya optan de lleno al título, con el de Cervera tercero, a 41 puntos del líder Jorge Martín.

En una entrevista con el medio italiano MOW MAG, Padovani hace balance de estos primeros meses con Marc, de su rápida adaptación al equipo, que le ha recibido "como una familia, con los brazos abiertos" y en el que también milita su hermano Álex desde 2023. También se muestra gratamente sorprendida de los progresos del '93' a lomos de la Desmosedici, después de once años pilotando Honda.

“Llegas a un equipo nuevo con gente que no conoces. Por supuesto, Alex ya estaba aquí y estaba muy contento con nosotros, pero después de once años en otro sitio no era obvio que fuera a encontrar inmediatamente esta química con nosotros“, admite la italiana.

“Pensaba que Marc podía hacerlo bien, pero no sabía hasta qué punto con la moto que teníamos para él. Sin embargo, siempre está delante. Estamos muy contentos con el crecimiento que está teniendo, tanto con nosotros como con la Ducati“, asegura.

Padovani no duda en destacar la personalidad arrolladora del piloto de Cervera: “Es una bellísima persona: bromeamos, es muy inteligente. Como a su hermano, también le gusta hacer bromas. Son una buena pareja y estamos muy bien con ellos. También el equipo ha crecido con él. Está claro que seguir a un piloto de este calibre te ayuda. Ya somos un buen equipo, muy profesional. Los chicos también son muy cuidadosos a la hora de trabajar, pero esto también existía antes”, señala.

Aunque la victoria aún se le resiste, Padovani tiene claro que Márquez puede empezar a soñar con la corona. “Todos estamos aquí para conseguir el mayor resultado posible, sería bonito ganar un Mundial así. Por supuesto, hay buenos pilotos en los otros equipos, pero nosotros nos lo merecemos, Marc se lo merece", dice.

Respecto al incierto futuro y a la posibilidad de que Márquez acabe recalando en el equipo oficial Ducati o pilote una Desmosedici 'pata negra' en alguno de sus equipos satélites, Pramac o Gresini, Nadia Padovani es contundente: “Para mantener a Marc estoy dispuesta a todo”, advierte.