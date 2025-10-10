Javi Martínez: "Álex Márquez puede ser campeón del mundo, además es más joven que Marc"

Javi Martínez siempre ha sido alguien con buen ojo. Lo fue cuando cofundó la empresa de gafas Hawkers; también cuando decidió crear el Finetwork Mir Racing Team para acompañar a jóvenes talentos hasta la élite el motociclismo mundial en MotoGP. Y, ahora, se lanza con todo en la aventura de Momoven, la plataforma líder en España de alquiler de motos premium entre particulares, donde recientemente se ha incorporado a su equipo estratégico.

El emprendedor en serie celebra su llegada a la startup y atiende a SPORT para valorar el futuro de la empresa y sus otros proyectos, entre los que se encuentra Finetwork Mir Racing Team que tiene como uno de sus principales inversores a Álex Márquez.

Muchas felicidades por tu nueva incorporación a Momoven. ¿Cómo te sientes ahora mismo?

Pues la verdad que muy feliz. El proyecto es una pasada. Hacía tiempo que no veía un proyecto así que me puede emocionar tanto. Y así que la verdad que muy bien, muy contento.

¿Cuáles han sido las claves que han ayudado a decidir que debías unirte al proyecto?

Primero el equipo, que me encontré con la creación. El equipo fundador, la energía que transmitían, me hizo recordar a los primeros años, junto con mis amigos, el Hawkers. Segundo, el proyecto. Que cuando, conforme me iban contando, me iban entendiendo, me iban entrando en él. Más que nada, veía que puede ser uno de esos proyectos que puede pegar un pelotazo. Porque al final es algo tecnológico, es algo que no existe. Y que además, la escalabilidad es infinita. Con lo cual, viendo los números que manejaban, me hizo ver que era un proyecto ambicioso y que se podía hacer algo grande con las personas correctas.

¿Qué te hace tener tanta seguridad al respecto?

Porque al final puedes cambiar cómo se concibe la industria. Como lo veo yo, dentro de 4 o 5 años, es que verdaderamente podemos cambiar la manera de consumir la moto en Europa. Es mucho más accesible comprar 2, 3, 4 motos que, por ejemplo, un piso, poner una plataforma y sacarle rentabilidad. Porque la inversión es menor de primeras y la rentabilidad es incluso mayor. Luego, por otro lado, creo que podemos cambiar la manera como los mismos concesionarios ofrecen sus productos en la realidad de hoy. Y en vez de enfocar tanto a venta de motos, vamos a poder poner motos nuevas en la plataforma para poder aumentar su margen de beneficio de rentabilidad.

Un concesionario de motos nuevas puede llevar un 5 o un 8%. Si tú pones una flota de 5 o 6 motos para que la gente la pueda testear, probar y va a ser la rentabilidad, dentro de un año o dos años la vendes. Ya con la depreciación que tiene, a fin de cuentas que se ha aumentado tu rentabilidad un por tres. Creo que esto también puede ser un inicio bastante bueno y luego la escalabilidad del proyecto. No necesitamos hacer inversión en material para poder crecer, desmovilizado. Por lo tanto, creo que el potencial es muy grande en ir conquistando países.

Javi Martínez, empresario / Javi Martínez

Supongo que el tener experiencia en el mundo de las dos ruedas ha influido para que tomaras la decisión...

Tanto en la parte de movilidad, como en la parte de aficionado, más pasional. También verlo de otra perspectiva. Evidentemente, nunca se puede comprar en el mundo de las dos ruedas, con el de la automoción. Pero es una industria muy interesante a nivel local, sobre todo.

El motor es una parte importante de tu vida...

Las motos en general y el mundo de la automoción. Sí, yo soy un auténtico petrolero. Me encantan los coches, me encantan las motos. Y todo lo que tenga motor, la verdad que sí. Es paraójico, porque no tengo carne de moto. Pero en general tengo muchísimos amigos moteros que disfrutan de la moto, disfrutan de los coches. Y entenderlo también es una motivación para tirar adelante.

En este sentido, además de tu nuevo rol en Momoven, también sumas a tu experiencia ser CEO de Finetwork XTI Mir Racing Team. ¿Cómo de importante es eso para ti?

Creo que son cosas que se pueden compaginar. Llevo ya varios años haciendo varios proyectos a la vez. Son proyectos distintos. Desde que iniciamos Hawkers en su día, iniciamos un proyecto dentro del motor, donde también parte de nuestros recursos los inventamos en potenciar a jóvenes para que puedan llegar a la élite. Y así también por dar un retorno de donde nacimos. Continuamos con este proyecto en Finetwork, ya que sería ideal. Pueden hacerlo también a través de un móvil y transmitir estos valores de ayuda al deporte base.

Porque al final, los valores que creas con el impacto que genera y las experiencias que se pueden crear a nivel de marca, creo que es un positivo para ambos. Y al combinarlo, al final, son sectores muy similares. Y se puede hacer bastante simultáneamente todo lo que es la gestión. Mientras más se hace, más se eleva, tanto internamente como dentro del equipo. Me llevo bien. Es algo que puede ir de las manos y que nos puede ayudar a ambos proyectos a crecer simultáneamente.

¿Cómo es el panorama de la competición y su ecosistema?

Ahora mismo, fácil no es, porque el coste para poder llegar a campeonato del mundo de los chavales de entre 10 y 18 años es muy elevado. Por ejemplo, una temporada en la categoría de la European Talent Cup está en torno a los 75-80.000 euros. Una temporada en la Moto3 está en torno a los 240.000 euros. Por lo tanto, los pilotos que llegan a día de hoy o son pilotos adinerados o son pilotos que pueden tener algún sponsor que les pueda ayudar para poder llegar. Pero esto hace mucho más difícil que puedan llegar talentos puros al campeonato del mundo.

¿Por qué? Porque, por norma general, el talento puro como tal no tiene los recursos suficientes para poder llegar. Esta es una de las misiones que tenemos; poder destinar parte de nuestros recursos a que el talento joven y de verdad pueda llegar al campeonato del mundo. Esa es una de nuestras misiones como marca y es poder transmitirlo y en definitiva creo que la carrera al campeonato del mundo cada vez es más complicada por el tema de costes y al final eso se ve reflejado en los niveles que tenemos en algunas categorías.

Tú intentas seguir el día a día del equipo dentro de lo que puedes...

Sí. Yo no veo todo esto como un trabajo. Al final, es lo que me gusta hacer. La parte de gestión. No veo fines de semana, no veo días libres. Porque al final, yo me compagino y si me tengo que ir un lunes para tarde, lo hago muy chiquillo y me voy. Pero estoy conectado en todo momento. Al final, creo que la clave es disfrutar del camino y de lo que uno hace. Y por este motivo, no tener marcados horarios laborales. Y además, creo que es mucho más fácil poder compaginar todo.

¿Cuáles son las principales joyas que tenéis en vuestro equipo para que puedan subir?

Primero de todo, ya han subido. Hemos logrado que lo hiciese Pedro Acosta, han pasado por nosotros Álvaro Calpe, Valentín Perrone, David Almansa, Adrián Cruces... Por lo tanto, eso significa que tenemos un buen ojo. Y al final, los pilotos a los que en algún momento hemos ayudado van a poder llegar a la élite. Evidentemente, hemos tenido que ir dejando perder a pilotos por el camino, porque no tenemos recursos para todos. Pero muy contentos de poderles haber ayudado en sus primeras etapas. Para que puedan demostrar su talento y llegar al campeonato del mundo. Actualmente, tenemos a David Almansa y Adrián Cruces. Y esperamos, ahora ya que estamos en un punto donde podemos ir adquiriendo talento y soportarlos.

Trabajas además codo con codo con Álex Márquez. Lo conoces personalmente?

Sí, conozco personalmente a Álex. Un poquito menos a Marc, que hemos compartido momentos en algún momento pasado. Y la verdad que es un privilegio poder tenerlo dentro del proyecto como joven. Porque al final es un gran deportista. Este año si todo va bien será subcampeón del mundo de MotoGP. Ya es campeón del mundo de Moto2 y Moto3. Y es una persona muy alegre y le permite mucha confianza. Poder estar junto a él es algo muy positivo. Y creo que también nos puede ayudar mucho a la marca a poder generar confianza.

¿Cómo intenta seguir el día a día del equipo?

Bueno, al final está involucrado con la marca. Nos ayuda en todo lo que puede, pero está centrado en su deporte. Y luego a nivel de deportistas que podemos tener patrocinados con Momoven, él como aficionado también ha dado un montón por hacer el seguimiento y dar sus consejos, su apoyo, siempre que puede.

¿Cómo lo has visto tras la victoria de Marc en el Mundial y su posible subcampeonato?

Bueno, no he tenido la ocasión y tampoco me gusta molestar a los pilotos durante la gira asiática, por ejemplo. Él está centrado en su deporte, pero estamos en constante contacto con todo su equipo de trabajo.

¿Crees que terminará siendo campeón del mundo tarde o temprano como su hermano?

Hombre, evidentemente, ahora mismo está el segundo por detrás del 'Marciano' Márquez. Por lo tanto, creo que sí tiene la posibilidad, porque además es más joven que su hermano y está en una de las mejores motos. Evidentemente, claro que puede conseguirlo y sería todo un orgullo.