Jaume Masiá, de piloto 'menudo' a campeón del mundo

Con apenas 17 años, Jaume Masià ya sabía lo que era disputar su primera carrera en el mundial de Moto3. Hoy, se ha proclamado campeón del Mundo de Moto 3 en Qatar

El español Jaume Masià Vargas es un piloto natural de la localidad valenciana de Algemesí, en la que nació el 31 de octubre de 2000 y que en apenas 17 años ya sabía lo que era disputar su primera carrera en el mundial de Moto3 como sustituto del por entonces lesionado piloto surafricano Darryn Binder.

Masiá, que llegó al mundial de la mano de quien por entonces era su representante y valedor, el alcoyano Xavier Pérez, fue piloto del FIM CEV, una competición en la que participó, siempre apoyado por su padre, del mismo nombre que él y el único que le continúa llamando Jaime, tras participar en casi todas las copas de promoción existentes en la época y en la considerada como antesala del paso al campeonato de España, la copa de promoción valenciana conocida como Cuna de Campeones.

El piloto de Algemesí resultó muy menudo para su edad y esa circunstancia obligó a sus padres a estar muy pendientes de su crecimiento, lo que además supuso un gran inconveniente, pues desde bien pequeño tuvo que ver cómo lastraban con hasta veinte kilos de peso sus motos para equipararse al resto de rivales, entre ellos el más fuerte de la época era Arón Canet.

Todos se desesperaban cada vez que le veían aparecer en alguna carrera, sabedores de que su poco peso ya era una ventaja importante.

Masiá se forjó como piloto entre la Cuna de Campeones y el FIM CEV, que en 2015 terminó en la quinta posición con un total de 107 puntos.

El año siguiente fue complicado para él, ya que se tuvo que retirar en varias carreras pues una de las notas negativas que siempre ha acompañado al de Algemesí ha sido la retahíla de lesiones que ha sufrido y que le han mermado en numerosas ocasiones.

Entre todas esas copas de promoción destacó en la más internacional de todas ellas, la ‘Red Bull Rookies Cup”, por la que han pasado nombres ilustres del motociclismo y todos ellos ahora en MotoGP, como los españoles Jorge Martín, Joan Mir o Raúl Fernández, el francés Johann Zarco, el surafricano Brad Binder o los italianos Enea Bastianini y Fabio Di Giannantonio.

Jaume Masiá no cerró demasiado bien su etapa con quien fue su valedor inicial, Xavi Pérez, para recalar en manos de un gran referente de las motos como Emilio Alzamora, campeón del mundo de 125 c.c. en 1999, y su escuela Monlau, en la que se han forjado talentos como los hermanos Márquez, a los que descubrió y llevó hasta MotoGP, o como el francés Fabio Quartararo, campeón del mundo de MotoGP en 2021, aunque su reincidencia en las lesiones le hizo ‘caer’ de ese selecto grupo de elegidos del ilerdense Alzamora.

En 2017 mejoró y consiguió terminar segundo el FIM CEV, merced a seis podios y su primera victoria en Aragón, lo que hizo que se fijasen en él para debutar en el mundial en el Gran Premio de Austria, donde firmó la vuelta rápida de carrera y récord del circuito, y acabó en una más que meritoria novena plaza, después de salir decimocuarto, que ‘encandiló’ a casi todos.

Esa temporada también participó en las carreras de Gran Bretaña, San Marino, dónde fue décimo, y Aragón. En Gran Bretaña no tuvo un rendimiento tan destacado como en Austria, pues se clasificó vigesimoctavo de entrenamientos y en carrera era vigesimoprimero hasta que una caída acabó con su participación.

En 2018 completó su primera temporada en el mundial de Moto3 con el equipo ‘Bester Capital Dubai’, con resultados cercanos a las posiciones de cabeza, que permitieron presagiar un gran futuro para el de Algemesí, después de erigirse como el ‘Rookie’ del Año.

Una temporada más tarde, en 2019, confirmó su talento al lograr su primer triunfo en Argentina y tres podios más en Austin, Mugello y Sepang, que le abrieron las puertas del equipo Leopard Racing para un 2020 en el que sumó 2 victorias, ambas en MotorLand Aragón, y un segundo puesto en el Gran Premio de Austria.

Ese primer triunfo en Argentina le hizo poseedor de ser el primer piloto nacido en el nuevo milenio que lograba una victoria en el campeonato del mundo de motociclismo.

Con todo ello, Masià cerró su mejor temporada en la categoría para en 2021 decidir un ‘cambio de aires’ y regresar a KTM con el equipo del finlandés Aki Ajo y, a pesar de conseguir una victoria en la primera carrera, su única victoria del año, el español nunca logró ser constante para disputarle el título a su compañero de equipo y ‘rookie’, Pedro Acosta, que se acabó convirtiendo en campeón del mundo a las primeras de cambio.

Masià, que suma ya nueve victorias en el campeonato del mundo, seguiría en el equipo la temporada siguiente, la de 2022, pero a pesar de las grandes esperanzas que había depositadas en él, contra todo pronóstico, la constancia volvió a brillar por su ausencia y pese a triunfar en dos ocasiones y firmar seis podios, tendría que conformarse con el sexto puesto en la general final.

Algo no funcionaba bien, Jaume Masiá no terminaba de encontrar el camino del éxito y por ello decidió dar ‘un paso atrás’ y regresar al equipo en donde más a gusto se había encontrado, el Leopard Racing, que sabedor de su potencial no escatimó esfuerzos y recursos para conseguir ‘explotar’ todo el potencial del piloto de Algemesí.

Con una sicóloga deportiva a su lado, Mar Rovira, que comenzó a trabajar en el hasta entonces ‘explosivo’ Jaume Masiá, los resultados no tardaron en llegar, si bien hay que reconocer que no fue un camino fácil.

Masiá comenzó la temporada con un quinto puesto en Portugal al que siguió un desalentador ‘cero’ en Argentina para, a partir de entonces, encadenar una serie de tres podios consecutivos, si bien la victoria se le resistía, pues no llegó hasta la carrera de los Países Bajos, tras un quinto y un sexto, respectivamente, en Mugello y Sachsenring.

La racha de Jaume Masiá no terminó de ‘explotar’ hasta Cataluña, pues tanto en Gran Bretaña como en Austria se marchó de aquellos enclaves con sendos ‘ceros’ en su palmarés deportivo.

Sin embargo, en Cataluña y en la República de San Marino, logró sendas segundas posiciones, antes de encadenar dos victorias consecutivas en India y Japón, siendo ésta última la que le permitió comandar, por primera vez, la tabla de puntos del campeonato, en detrimento de otro español, Daniel Holgado (KTM).

A partir de ese momento, el joven piloto de Algemesí intentó ‘templar’ los nervios de una u otra manera, no siempre con los mejores resultados, para llegar hasta Catar con un único rival en la carrera por el título, tras el ‘fiasco’ del colombiano de origen español David Alonso (Gas Gas) y del español Daniel Holgado (KTM), en la carrera de Malasia, en la que ninguno de los dos puntuó y dejaron el camino expedito a los dos únicos aspirantes al título, Jaume Masiá y el japonés Ayumu Sasaki, si bien sus opciones matemáticas existían pero eran muy remotas, al depender siempre del resultado de sus rivales.

Catar podía ser la primera oportunidad de Masiá para lograr el anhelado título mundial y el piloto valenciano, que no dependía sólo de él, sino también del resultado de su rival, no defraudó las expectativas y se proclamó campeón como lo hacen los grandes del motociclismo, venciendo la carrera.

Palmarés deportivo Jaume Masiá:

Victorias: 10

Podios: 27

Pole Position: 10

GG.PP.: 111

Resultados Cto. del Mundo Moto3:

2017 27º

2018 13º

2019 9º

2020 6º

2021 4º

2022 6º

2023 1º .