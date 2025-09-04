Jack Miller renueva con Pramac Yamaha

Prima Pramac Yamaha ha confirmado la renovación de Jack Miller como piloto oficial de la marca de Iwata la temporada 2026. El australiano, que en su año de debut con Yamaha ha contribuído al desarrollo de la YZR-M1, logrando un quinto puesto en el Gran Premio de las Américas en Austin como mejor resultado este año, también compitió para Yamaha la 46.ª edición de las 8 Horas de Suzuka, subiendo al segundo peldaño del podio.

Con la firma del contrato, el equipo Prima Pramac Yamaha MotoGP completa su plantilla para la próxima temporada, con Miller junto al bicampeón del mundo de Superbikes y actual líder del WorldSBK, Toprak Razgatlioğlu, lo que deja sin asiento al portugués Miguel Oliveira.

MotoGP sigue definiendo así la parrilla del próximo curso. Después de que Honda confirmara la renovación de Luca Marini en el equipo oficial y Johann Zarco en el satélite, el acuerdo de Yamaha y Miller resuelve la penúltima de las incógnitas, ya que ahora mismo solo queda una plaza libre junto a Zarco en LCR Honda.

“Estoy muy contento y emocionado por seguir con Yamaha y el equipo Prima Pramac Yamaha MotoGP. Este año ha sido un regreso increíble a Pramac Racing. Estoy deseando trabajar duro con Yamaha para ayudar a desarrollar la moto y reducir la distancia con los demás fabricantes. Creo que lo mejor está aún por llegar. Por encima de todo, quiero dar las gracias a Yamaha, a Pramac Racing y a los dos Paolos, Pavesio y Campinoti, por su continua confianza en mi contribución al proyecto”, asegura Miller, que ayer participó en un evento de Alpine en Barcelona, justo antes de que se hiciera oficial su renovación.

"No es ningún secreto que siento un gran cariño por Jack, un piloto que vivió una anterior etapa importante de su carrera con Pramac Racing y cuyo regreso esta temporada fue recibido con gran alegría por todos en el equipo. Más allá del aspecto humano, la contribución de Jack ha sido crucial para apoyar a Yamaha en el desarrollo de la YZR-M1. Su confirmación como piloto oficial de Yamaha con Prima Pramac Yamaha para 2026 es importante y valiosa. Gestionar un equipo a veces implica tomar decisiones difíciles, y en este sentido, quiero agradecer sinceramente a Miguel el compromiso y la profesionalidad que ha demostrado durante estos meses, así como la facilidad con la que se integró en nuestro equipo. Fue un placer tenerlo a bordo y descubrir que no solo era un gran profesional, sino también una gran persona", ha valorado el jefe del equipo Paolo Campinoti.

Por su parte, Gino Borsoi, director de la escuadra italiana, señala que "después de tantos meses juntos, nos conocemos mejor, hemos comprendido sus necesidades y estoy convencido de que podemos seguir progresando. Dos años es el tiempo justo para afinar todos los mecanismos y ya estamos trabajando para prepararnos para 2026 de la mejor manera posible. Al mismo tiempo, quiero agradecer a Miguel el gran trabajo que ha realizado durante toda la temporada. Lamento mucho que la lesión que sufrió al inicio del campeonato no le haya dado la oportunidad de demostrar su gran talento. Sin embargo, espero que, con el trabajo de desarrollo que seguimos realizando, pueda lograr resultados en las últimas carreras que reflejen su verdadero valor".