Izaskun Ruiz, periodista de DAZN en MotoGP: "¿Márquez? Incluso con limitaciones, no está en cuestión que sea el favorito al título"

Izaskun Ruiz (Pamplona, 1978) es uno de los rostros más queridos y reconocidos dentro del mundo del motociclismo en España. Sin ser piloto se ha ganado que en cada circuito que pisa, los fans le pidan fotografías y aplaudan su buen hacer ante las cámaras. La reportera navarra soñaba con ser corresponsal de guerra, pero tras seguir distintas disciplias del deporte y la información meteorológica, pisó un circuito de carreras. Y aquello lo cambió todo.

Pese a los grandes sacrificios personales que implica cubrir 22 carreras repartidas por el mundo, Ruiz tiene claro que su sitio está en el 'paddock' de MotoGP. Atiende a SPORT durante el 'parón' provocado por el aplazamiento del Gran Premio de Qatar, justo antes del Gran Premio de España, para analizar toda la actualidad que rodea la parrilla de MotoGP y explicar cómo fueron sus inicios en los circuitos.

¿Cómo te llegó la oportunidad de empezar a cubrir el mundial de motociclismo?

Yo trabajaba en Televisión Española, ya en Deportes, y cuando surgió no lo dudé. Me gustan los nuevos retos. Desde la primera vez que pisé un circuito, fue un mundo que me llamó mucho la atención, a pesar de que yo no era una experta en motociclismo.

¿Y cómo fue el proceso de documentarte? MotoGP no deja de ser un deporte súper técnico…

Yo tuve la enorme suerte de entrar en un equipo con un altísimo nivel profesional. Mis compañeros se convirtieron para mí en una fuente increíble de información. Con lo cual, te facilita ya mucho la tarea de absorber, de simplemente querer estar a la altura de ese equipo que ya funciona de forma excepcional, y además de hacerlo rápido. Eso era como una enorme motivación.

Y luego ya todo se resume a las horas que tú quieras meter, porque cuando empiezas en un mundo como es el de MotoGP, yo 15 años después, puedo seguir aprendiendo cosas. El tema es que tienes que querer seguir aprendiendo. O te conformas con lo que sabes o eres consciente de que todavía puedes seguir avanzando, puedes seguir creciendo. Con lo cual, son horas e implicación.

Llevas 15 temporadas, con viajes, muchas horas en directo, lejos de casa y los tuyos… ¿cómo consigues que la motivación siga intacta a la hora de volver a los circuitos?

Para mí no es algo pensado ni forzado. Es algo que me surge de forma natural, y entiendo que ahí está la clave. Yo sigo disfrutando de lo que hago en mi día a día, de lo que se ve delante de la cámara y de lo que no se ve. Al final muchas veces hay más cosas que no se ven que lo que se ve delante de la cámara.

Yo sigo disfrutando de lo que hago en mi día a día, de lo que se ve delante de la cámara y de lo que no se ve. Cada vez que entro en un circuito, me da un chute de energía Izaskun Ruiz — Periodista de DAZN en MotoGP

Cada vez que entro en un circuito, me da un chute de energía, de ilusión, de seguir notando que me importa lo que hago, que me sigue apeteciendo seguir aprendiendo, que me motiva seguir haciendo una entrevista, aunque no sepa si va a salir en directo o no, pero darle la vuelta... es algo que me sale de forma natural y esa es la clave para seguir durante tanto tiempo.

Esto, aunque no se vea, va asociado a determinados sacrificios, entonces cuando esa balanza se desequilibra, se hace complicado. Pero yo me considero afortunada porque no me ha pasado, sigo disfrutando mucho de mi día a día.

¿Cómo es un Gran Premio para tí? Todo aquello que pasa fuera de las cámaras...

Un fin de semana o un gran premio para nosotros empieza mucho antes. Al menos, como poco, una semana antes. Empieza con las reuniones que hacemos de pura preparación con todo el equipo de cómo va a ser nuestro gran premio, desde los contenidos que vamos a tratar, como de los reportajes o el material que vamos a grabar, de la petición de las entrevistas con protagonistas, de saber qué personas van a estar en el operativo en cada uno de los circuitos, pues con qué comentarista contamos...

Izaskun Ruiz en directo desde la parrilla de salida / Izaskun Ruiz

Con lo cual, empieza mucho antes y luego ya, yo en un formato europeo, suelo viajar los miércoles, los miércoles por la tarde ya estás en destino. Los jueves son días de muchas grabaciones y mucho contenido del que luego te vas a nutrir durante todo el gran premio y también para los contenidos que además nosotros vamos generando bajo demanda, que son un poquito más atemporales.

Y nosotros también cada jueves hacemos un programa en directo desde el circuito, con lo cual ya son intensos de salida. Y luego ya el viernes, sábado y domingo, con páginas todas las horas de directo asociados a la actividad en pista con lo que son las previas y los programas post. Sobre todo para mí, ahora probablemente los sábados sean el día bomba, desde que llegaron las carreras al sprint.

¿Y cómo se gestionan en directo situaciones como el retraso del inicio de una sesión, como sucedió por ejemplo en Brasil?

Ahí tiras de experiencia previa, de conocimientos y de un poco de trabajo en equipo. En base a esos tres pilares, lo que toca es improvisar. Es importante que esos tres pilares sean sólidos, porque eso es lo que te permite ir construyendo desde la improvisación total, de no tener un guión preestablecido.

Estas situaciones son absolutamente un reto, porque son muchas horas en directo, pero tú sabes cuándo empiezas, pero no sabes ni cuándo vas a acabar ni cómo va a acabar, pero al mismo tiempo son, para mí, me resultan como súper gratificantes. Es como una mezcla de sufrimiento y disfrutar al mismo tiempo.

¿Cuánto de persona y cuánto de periodista hay cuando te tienes que enfrentar a una entrevista a un piloto que ha tenido un mal fin de semana?

No sabría medir el porcentaje, pero sí que hay un poco de las dos, porque creo que las dos cosas tienen que estar entrelazadas. No se puede ser solo periodista y dejar de ser persona o viceversa. Creo que para ser un buen periodista no tienes que dejar de lado la parte que tiene que ver con la empatía y con escuchar y respetar al piloto o a la persona que tienes delante. Con lo cual, para mí es difícil separar las dos cosas, pero sí que es importante no perder la perspectiva y no dejar que ninguna de las dos se apoderen de la otra.

Creo que para ser un buen periodista no tienes que dejar de lado la parte que tiene que ver con la empatía y con escuchar y respetar al piloto o a la persona que tienes delante Izaskun Ruiz — Periodista de DAZN en MotoGP

La empatía para mí es una de las claves en mi trabajo, porque para mí uno de los objetivos es intentar enseñar un poquito la persona que hay detrás del deportista. Pero ahí tú también estás haciendo tu trabajo, eso tampoco tienes que olvidarlo. Yo nunca he dejado de preguntar lo que creo que tengo que preguntar, pero sí que es verdad que creo que tienes que encontrar la manera de saber preguntarlo y asumir que no lo puedes preguntar igual a todos los pilotos, ni de la misma forma, dependiendo del contexto y del momento.

¿Qué tiene diferente MotoGP de otros deportes que has podido cubrir?

Creo que no es solo un ingrediente. Primero, lo del riesgo añadido, que creo que es único en los deportes de motor, pero en MotoGP en particular. Al final es como ese ir al límite en todos los aspectos. Es un deporte en el que cuenta un milímetro, cuenta una milésima de segundo. Eso es llevar la noción del límite, el hecho de buscar la perfección hasta extremos que tienen que ver con un parpadeo. Es como algo que creo que también es muy único y que a mí siempre me ha impactado mucho.

Izaskun Ruiz junto a Pol Espargaró en directo en DAZN / Izaskun Ruiz

Y luego para mí es intensidad. O sea, como es una carrera de MotoGP o un fin de semana en un circuito, es intenso en todos los aspectos. Es todo como súper concentrado. Y esa misma intensidad, esa misma velocidad que se vive en pista, yo creo que lo puedes extender a todo. O sea, lo impregna a todo. Y creo que eso lo hace muy único.

¿Crees que tal vez comienza a cundir un poco el pánico en Ducati ahora mismo con el momento tan bueno que vive Aprilia?

No lo creo. Creo que es un hecho que Aprilia se ha acercado a Ducati. En base a los resultados que hemos visto esta temporada, se podría plantear si incluso pueden estar en este momento un paso por delante, pero yo no dudo de que habrá reacción de Ducati. Aunque hayan cambiado un poco las normas del juego, para mí yo creo iremos a por el cuarto gran premio del año, con lo cual hay margen de sobra para que llegue.

En base a los resultados que hemos visto esta temporada, se podría plantear si desde Aprilia pueden estar en este momento un paso por delante, pero yo no dudo de que habrá reacción de Ducati. Izaskun Ruiz — Periodista de DAZN en MotoGP

Creo que habrá que esperar a la reacción de Ducati en general y también de protagonistas, en este caso como Marc Márquez en particular. Eso no quiere decir que no sea real, porque hemos visto que las cosas están mucho más ajustadas… te diría también que afortunadamente para los aficionados.

Pese a los dificultades, ¿sigues pensando que Marc Márquez es el favorito para llevarse el título?

Sí, sin duda. Al final creo que eso para mí sigue siendo igual de incontestable que al principio de la temporada. Marc es el actual campeón del mundo y aunque es evidente que ni está al 100% en lo físico, ni termina tampoco de estar al 100% con la Ducati, a pesar de ello, lo que hemos visto hasta ahora de él durante el curso tampoco me parece que sea razón para ser alarmistas.

Izaskun Ruiz entrevistando a Marc Márquez en el parque cerrado / Izaskun Ruiz

Le hemos visto ganar sprint, y luego desllantó en la primera carrera. Para mí, su gran error hasta el momento, tiene que ver con el sábado en Estados Unidos, que tiró a Fabio Di Giannantonio, pero incluso con limitaciones para mí no está en cuestión que siga siendo uno de los favoritos a pelear por el título este año.

Otro de los grandes nombres de este inicio de curso es Jorge Martín. ¿Qué opinión te merece lo que está haciendo tras el complicado curso que vivió en 2025 por las lesiones?

Lo que está haciendo ahora Jorge es impactante, es inspirador, y muchas veces pienso que sobrehumano. Es increíble ver el nivel de sufrimiento por el que ha pasado y es increíble ver cómo es capaz de reinventarse, no solo de sobreponerse al dolor físico, sino que sobre todo también de reinventarse a nivel mental.

Izaskun Ruiz y Pol Espargaró entrevistando a Jorge Martín / Izaskun Ruiz

Lo que le ocurrió el año pasado se lo cuentas a alguien o lo pones en un guion de una película y te lo echan atrás, porque te dirían: ‘no, esto no se lo va a creer nadie’. Pues es lo que le pasó a Jorge Martín en 2025, y que haya sido capaz de reencontrarse no solo en lo físico, sino también en lo mental, me parece súper inspirador y digno de aplaudir.

Lo que está haciendo ahora Jorge es inspirador, y muchas veces pienso que sobrehumano. Es increíble ver cómo no solo es capaz de sobreponerse al dolor físico, sino de reinventarse a nivel mental Izaskun Ruiz — Periodista de DAZN en MotoGP

A mí estas historias me siguen impactando muchísimo. Para mí, es que solo me entran más ganas, si cabe, de estar a la altura o de ser capaz de explicarle a la gente lo extraordinario, por ejemplo, de esta historia de Jorge Martín y de todo lo que hay detrás.

Por el momento no hay nada confirmado en el mercado de fichajes, más allá de la renovación de Marco Bezzecchi por Aprilia. De todos los rumores que se han escuchado… ¿te ha sorprendido alguno en particular?

Si se confirman las últimas informaciones de los compañeros de ‘Motosport’ sobre que Ai Ogura va a Yamaha, pues por ejemplo este a mí me ha sorprendido. Pero hay unos cuantos. Al final, cuando todo se vaya haciendo oficial, hay muchos movimientos de piezas que cada uno tiene un montón de implicaciones y de matices, porque al final que Jorge Martín se vaya a Yamaha justo cuando esta temporada está alcanzando el nivel que tiene con Aprilia, pues también tiene su qué.

Que Alex Márquez se vaya a KTM, que Pecco Bagnaia se vaya de la forma que se va a tener que ir de Ducati... hay bastante ‘chicha’ ahí.

Un sitio de Bagnaia que en principio ocuparía Acosta. Está muy fuerte en este inicio de curso. ¿Crees que es realista pensar que podría luchar este año con KTM por el título mundial?

A mí me gustaría pensar que sí, pero creo que está muy condicionado ahora mismo por la moto. Sí que es verdad que creo que ahora en la MotoGP actual lo técnico pesa más que antes, y creo que en este caso Pedro Acosta está lastrado. Para mí Pedro Acosta está exprimiendo al máximo lo que tiene su KTM, y por eso mismo está donde está ahora mismo en el mundial.

¿Pedro Acosta peleando por el mundial? A mí me gustaría pensar que sí, pero creo que está muy condicionado ahora mismo por la moto Izaskun Ruiz — Periodista de DAZN en MotoGP

Pero no sé si también precisamente por eso llega a un tope que le está condicionando para seguir dando o dar ese último paso que le pueda permitir estar peleando por un título hasta el final. Sí que es cierto que ahora en principio se va un equipo, o dicen que se va un equipo que tiene mejores prestaciones y que ha estado luchando por el campeonato en los últimos años.

Pero realmente el año que viene tampoco se sabe exactamente quién va a estar delante con el cambio de reglamento...

Esto será muy interesante también para 2027, porque será como empezar desde cero. Veremos si en el inicio cambian un poco las normas del juego, pero ahora también es difícil saber dónde está cada marca en el desarrollo de la 850cc.