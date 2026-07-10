Izan Guevara, récord y mejor tiempo a las primeras de cambio

El español Izan Guevara (Boscoscuro) estableció un nuevo récord absoluto al conseguir el mejor tiempo en la práctica oficial del Gran Premio de Alemania de Moto2, en el circuito de Sachsenring, en una segunda vuelta casi perfecta.

Guevara marcó un mejor tiempo de 1:22.260 y, con ello y a las primeras de cambio, en su segunda vuelta, se colocó líder de la práctica oficial, seguido por el también español Iván Ortolá (Kalex) y el hispano-colombiano David Alonso (Kalex).

Y es que Guevara, segundo en la clasificación del Mundial de Moto2, batió a las primeras de cambio el récord absoluto, que lo había establecido el pasado año el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro), con un registro de 1:22.329, dejando claro que la puesta a punto que había logrado se ajustaba y mucho a las características del trazado alemán.

Mientras, el líder del Mundial, Manuel González (Kalex), que fue el más rápido por la mañana, se encontraba en una muy retrasada decimoséptima posición con un tiempo de 1:23.350, cuando en los libres había logrado rodar en 1:22.483 para encabezar la tanda.

A 'Manugas' González le costó algo encontrar el ritmo, pero cuando lo hizo, en su primer intento, en la decimosexta vuelta, ascendió hasta la cuarta posición con un tiempo de 1:22.567.

Así se llegó a los diez minutos finales, con Izan Guevara como sólido líder de la práctica oficial y hasta siete pilotos, los siete de cabeza, en sólo tres décimas de segundo de distancia.

En su última salida a pista, fueron muchos los pilotos que intentaron seguir el 'rebufo' de la moto de Guevara, pensando en que sería la 'rueda buena' a seguir, pero el nuevo récord que había logrado a las primeras de cambio resultó inabordable a lo largo de toda la práctica oficial.

Con Guevara como sólido líder, a 36 milésimas de segundo acabó Iván Ortolá, con David Alonso y Senna Agius a algo más de dos décimas de segundo, mientras que González, que marcó algunos parciales de vuelta rápida, al final tuvo que conformarse con el quinto mejor tiempo.

Por detrás del líder del campeonato acabó el checo Filip Salac (Kalex), seguido por Alex Escrig (Forward), Tony Arbolino (Kalex), Deniz Öncü (Boscoscuro), Taiyo Furusato (Kalex), Joe Roberts (Kalex), Daniel Holgado (Kalex), Mario Aji (Kalex) y Collin Veijer (Kalex), que se fue al suelo, sin consecuencias, en su último intento de vuelta rápida.

Ellos fueron los que entraron en la segunda clasificación directa, y tendrán que pasar por la primera pilotos como los italianos Luca Lunetta (Boscoscuro) y Celestino Vietti (Boscoscuro), el japonés Ayumu Sasaki (Kalex) o los españoles José Antonio Rueda (Kalex), campeón del mundo de Moto3 en 2025, Sergio García Dols (Kalex) o Arón Canet (Boscoscuro), entre otros.