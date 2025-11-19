Izan Guevara convierte una apuesta en su primer test con una MotoGP

Izan Guevara vive un momento dulce en su carrera profesional. El Campeón del Mundo de Moto3 en 2022 logró su primera victoria en la categoría intermedia el pasado domingo en Valencia tras una larga travesía por el desierto. Han sido tres años de sufrimiento durante el proceso de adaptación a la Moto2, pero que ahora han tenido su recompensa. Y la realidad es que ha sido por todo lo alto.

El piloto mallorquín se subirá este miércoles, por primera vez, a una MotoGP. Lo hará a lomos de la Yamaha M1. "La verdad es que es un sueño que mañana se va a hacer realidad. Desde pequeñito, sueñas con subirte a una MotoGP. Mañana lo haré realidad. Sobre todo, gracias a Yamaha por esta oportunidad", decía el mallorquín este martes a DAZN, mientras se encontraba a pie de pista viendo los primeros test oficiales de 2026.

Izan Guevara celebra su primera victoria en Moto2 / EFE

Se trata de una recompensa de su equipo, el Pramac Racing, por haber ganado la última cita de la temporada en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste en la categoría intermedia. Todo fue fruto de una apuesta. "Me dijeron que si ganaba una carrera antes de acabar el año, tendría esta opción", empezó diciendo. "Había dos oportunidades: ganar en Portimao o ganar en Valencia. Y la verdad es que es muy guay, estoy súper agradecido", terminaba diciendo el campeón de la European Talent Cup en 2019 y del JuniorGP en 2020.

Guevara podrá probar la Yamaha en el test privado que organiza hoy la marca nipona, un día después de los primeros ensayos colectivos de 2026. El prototipo que montará será el del motor con cuatro cilindros en línea, y no el de motor V4 que se ha desarrollado para 2026. Los cuatro pilotos de la fábrica, Fabio Quartararo, Alex Rins, Jack Miller y Toprak Razgatlioglu, ya se probaron con este prototipo durante la jornada de ayer.

Un campeón que sufrió

Seguirá los pasos de Celestino Vietti, también piloto de Moto2. El italiano se subió a la Ducati del Pertamina Enduro VR46 Racing Team, como sustituto de Franco Morbidelli, que cayó lesionado tras impactar con Aleix Espargaró en la parrilla de salida del domingo. También cumplió su sueño el piloto del Speed Up Racing.

En cuanto a Izan, se mostró muy feliz tras esta oportunidad, que llega en un momento en el que los resultados eran totalmente necesarios. El dorsal '28' se coronó campeón de Moto3 en 2022 junto al Aspar Team (equipo con el que debutó también en Moto2), tras firmar una temporada impecable en la que logró cinco poles, siete victorias y otros cinco podios. Pero el debut en Moto2 fue muy difícil.

La categoría intermedia suele ser un hueso duro de roer y los dos primeros años fueron muy complicados. En 2023 su mejor resultado fue un sexto en Australia y solo logró un podio en 2024, en la cita final en el GP Solidario. "Fueron momentos difíciles pero con mucho trabajo todo llega en esta vida", decía Guevara en la sala de prensa del Ricardo Tormo. "Perdí mucha confianza en mí, sabía que no se me había olvidado pilotar, pero tampoco sentía ese 'feeling' de hacerlo natural, iba muy forzado", expresaba.

Para este curso, se unió al Pramac Racing, con el que consiguió su primer podio en Indonesia. Finalmente, llegó la victoria en Cheste, y se ha confirmado que seguirá en el 'team' de cara a 2026, compartiendo filas con el 'rookie' Alberto Ferrández. Ahora espera ser uno de los pilotos referencia de la categoría durante el próximo curso.