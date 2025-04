El italiano Franco Morbidelli se 'cuela' en la pelea entre Bagnaia y Marc Márquez

El italiano Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24) se 'coló' en la pelea por el mejor tiempo de la práctica oficial del Gran Premio de Catar de MotoGP en el circuito de Lusail que protagonizaron los compañeros en el equipo oficial, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia y el español Marc Márquez.

Casi durante toda la sesión fueron los pilotos oficiales de las Ducati Desmosedici GP25 quienes mandaron en la tabla de tiempos, hasta que al final de la tanda saltó la sorpresa y Morbidelli, con 1:50.830, se quedó a milésimas del récord absoluto de la categoría (1:50.789) que el año pasado protagonizó Jorge Martín, vigente campeón del mundo.

Martín se subió por primera vez a su nueva Aprilia RS-GP y buscó la adaptación más rápida, aunque con mucho trabajo por delante y con algunos inconvenientes a lo largo de la jornada acabó en la vigésima posición.

Al igual que sucediera por la mañana, el primer protagonista fue el francés Johann Zarco (Honda RC 213 V) y si por la mañana lo fue por los problemas técnicos con su moto, por la tarde fue por conseguir el primer registro de referencia en la categoría con 1:52.692.

Aunque le duró muy poco la alegría al francés, que vio como tras su estela se el pequeño de los hermanos Márquez, Alex se encaramó a la primera posición con su Ducati Desmosedici GP24, con un registro de 1:52.500, que tampoco le duró mucho.

Fue su hermano Marc Márquez el encargado de batirlos y de bajar del minuto y 52 segundos por primera vez al rodar en 1:51.810, casi medio segundo más rápido que cualquiera de sus perseguidores, entre los que el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia, su compañero de equipo, fue quien más se acercó, a 323 milésimas de segundo.

El campeón del mundo, el español Jorge Martín (Aprilia RS-GP), que llegó para disputar su primer gran premio de la temporada tras superar la complicada lesión en su mano izquierda, continuó con su fase de adaptación a su nueva moto, en la que hasta la fecha apenas había dado trece vueltas, pero que no le impidió ganar algunas posiciones respecto a la mañana para ser decimoquinto en el tramo inicial de la práctica.

Bien es cierto que la situación para el campeón del mundo no era fácil, con una moto que no conoce y de la que no tiene ninguna referencia de puesta a punto de partida sobre la que trabajar, además verse obligado a salir infiltrado a la práctica oficial para aguantar mejor el dolor en su mano izquierda.

Tras un primer paso por su taller, Marc Márquez volvió a salir a pista para intentar rebajar el registro que 'campaba' por entonces al frente de la tabla, 1:51.810, pero fue su hermano Alex Márquez quien logró su objetivo al parar el cronómetro en 1:51.704.

A pesar de cambiar de compuesto de neumáticos para montar los intermedios en lugar de los blandos, Marc Márquez rebajó su mejor tiempo personal al rodar en 1:51.796, que era apenas 92 milésimas de segundo más lento que su hermano Alex, que llevaba los compuestos blandos.

Otro español, Agusto Fernández, que sustituye al lesionado piloto portugués Miguel Oliveira al manillar de la Yamaha YZR M 1, no tuvo demasiada suerte pues antes de cumplirse la media hora de práctica oficial se fue por los suelos en la curva cuatro al perder adherencia el tren delantero de su moto.

En la pelea entre los dos hermanos y pasado el ecuador de la práctica oficial, se metió el italiano 'Pecco' Bagnaia, que rodó en 1:51.773, para situarse segundo, entre ambos, y todavía con una nueva parada en talleres pendiente para 'perfilar' la puesta a punto de las motos y hacer el último 'time attack' que estableciese el orden final de las clasificaciones.

En esa tercera salida a pista fue el italiano Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24) quien sorprendió a todos los favoritos al rodar en 1:51.253, aunque le duró poco la alegría, porque por detrás 'Pecco' Bagnaia paró el cronómetro en 1:50.975, que ya estaba a escasamente dos décimas de segundo del récord absoluto que en 2024 estableció Jorge Martín en 1:50.789.

La respuesta de Marc Márquez, que por entonces se había visto superado por su compañero de equipo, y por Franco Morbidelli, Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP25) y Pedro 'Tiburón' Acosta (KTM RC 16), recuperó la segunda posición con un tiempo de 1:50.997 y todavía con casi diez minutos de tanda oficial por delante y un paso por talleres para proceder al cambio de neumáticos.

Ya en la cuarta salida a pista, con todos los pilotos buscando mejorar su situación, llegaron las caídas y, como por la mañana, con el australiano Jack Miller (Yamaha YZR M 1) como uno de los protagonistas, en la curva siete, aunque abandonó la zona por su propio pie.

Ya con la bandera de cuadros ondeando en la recta de meta sorprendió el italiano Franco Morbidelli, que logró superar tanto a Bagnaia como a Marc Márquez para situarse primero con 1:50.830.

La cuarta plaza fue para Fabio di Giannantonio, por delante de Alex Márquez, Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), Pedro Acosta, Maverick Viñales (KTM RC 16), Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP24) y Johann Zarco, que son quienes pasan a la segunda clasificación directa.

No lograron entrar en esa fase de clasificación y deberán disputar la primera los españoles Alex Rins (Yamaha YZR M1), Joan Mir (Honda RC 213 V), Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) y el campeón del mundo en título, Jorge Martín, además de el surafricano Brad Binder (KTM RC 16), el italiano Enea Bastianini (KTM RC 16) o el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP), entre otros.