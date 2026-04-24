MOTOGP
El italiano Di Giannantonio, el más rápido en primeros entrenamientos libres de Jerez
Los pilotos del VR46, Di Giannantonio y Morbidelli, separados por 228 milésimas, comandan la primera sesión del GP de España, con Álex Márquez tercero y su hermano Marc en el top cinco para empezar
EFE
Fabio Di Giannantonio (Ducati) ha sido el más rápido este viernes en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto en los primeros entrenamientos libres de MotoGP en el Gran Premio de España de Motociclismo.
El piloto italiano del VR46 logró un tiempo de 1.36.954 y fue uno de los tres corredores de equipos satélite de Ducati que han encabezado la clasificación.
Tras él, en unos ensayos que se han desarrollado con temperatura baja, lo que propició que los neumáticos se resintieran menos que con calor, se situó su compatriota y compañero de equipo Franco Morbidelli (Ducati), segundo con 1.37.242; y tercero fue el español Álex Márquez (Ducati), con 1.37.332.
El líder del Mundial, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) ha sido cuarto, con 1.37.347, y quinto el vigente campeón del mundo, Marc Márquez (Ducati), con 1.37.496.
En Moto2, la primera posición en los primeros entrenamientos del GP de España ha sido para el belga Barry Baltus (Kalex), con Daniel Holgado (Kalex) como mejor español, en cuarta posición con 1.39.618.
En Moto3, el líder del Mundial, el español Máximo Quiles (KTM) ha comenzado mandando desde el principio y anotó el mejor tiempo de los primeros libres, con 1.44.833.
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