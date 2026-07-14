Italia se rinde a Bagnaia y a un convaleciente Bezzecchi: nuevos Embajadores de la Diplomacia Deportiva

Marco Bezzecchi y Pecco Bagnaia recibieron este martes el título de Embajador de la Diplomacia Deportiva italiana en el marco del evento 'Moto d’Italia – La Cultura Más Allá de la Pista' que contó con la presencia del Viceprimer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional del país, Antonio Tajani. Junto a los dos pilotos en activo, también fueron distinguidos Valentino Rossi, nueve veces campeón del Mundo; Max Biaggi y Giacomo Agostini, además del Autódromo Internacional de Mugello.

Apenas 48 horas después de que se bajara el telón del Gran Premio de Alemania de MotoGP, los dos pilotos han comparecido para recibir este reconocimiento. Bagnaia lo hizo de forma presencial, acompañado por una delegación de Ducati Corse con Claudio Domenicale, CEO del equipo, al frente.

"El deporte es un lenguaje universal, capaz de unir a personas y culturas a través de valores como el respeto, la pasión y el compromiso, y eso es lo que espero transmitir cada día", explicó el turinés durante el evento que se celebró en el emblemático edificio Farnesina de Roma, sede del Ministerio de Asusntos Exteriores. "Recibir este reconocimiento como Embajador de la Diplomacia Deportiva de manos del Ministro de Relaciones Exteriores, el Honorable Antonio Tajani, es motivo de gran orgullo para mí. Muchísimas gracias por este gran honor", afirmó el de Ducati.

Bezzecchi, por su parte, estuvo presente a través de videollamada. El piloto de Rímini se encuentra ya en casa después de la operación a la que se sometió el pasado domingo después de su accidente en la Q2 en Sachsenring. El de Aprilia se fue al suelo en los primeros compases y sufrió un fuerte golpe que le provocó una lesión en la clavícula. Ese mismo día viajó de regreso a Italia y el domingo pasó por quirófano. Este lunes fue dado de alto y en los próximos días arrancará la recuperación con vistas a la próxima cita, el Gran Premio de Gran Bretaña (del 7 al 9 de agosto).

"Estoy muy orgulloso de haber sido nombrado Embajador de Diplomacia Deportiva y quiero agradecer al Ministro Antonio Tajani por confiarme este papel. Es una responsabilidad única y haré todo lo posible por estar a la altura. Me siento muy afortunado porque en Aprilia he encontrado un equipo fantástico que se preocupa por mí y trabaja duro, tanto en la pista como en Noale, y esto es realmente importante para mí", comentó Bezz durante su comparecencia virtual.

"Ganar en Mugello, en una moto italiana con un equipo de fábrica, y llevar la bandera italiana al podio fue una sensación increíble. Incluso ahora, cuando lo recuerdo, se me pone la piel de gallina. Por ahora, necesito concentrarme en mi recuperación. La operación salió bien y estaré en Silverstone", concluyó el piloto italiano.

Representación del Grupo Piaggio

Además de Bezzecchi, una delegación de Aprilia Racing, encabezada por el CEO del equipo, Massimo Rivola, y en representación del Grupo Piaggio, también asistió al evento. "En nombre del Grupo Piaggio, estamos realmente agradecidos de estar aquí hoy. Nuestro grupo incluye grandes marcas, entre ellas Vespa – una de las marcas más icónicas de nuestro país, que este año celebra su 80º aniversario – Moto Guzzi y, por supuesto, Aprilia.Aprilia, como todo el Grupo Piaggio, encarna el espíritu italiano en todo el mundo, y estamos extremadamente orgullosos de ello", indicó Rivola.

"Tenemos una gran responsabilidad, pero también somos extraordinariamente afortunados de estar en el país más hermoso del mundo. Esto nos motiva aún más y nos hace sentir honrados de tener competidores italianos, con quienes deseamos seguir exportando nuestra excelencia y nuestra pasión por todo el mundo", concluyó el CEO de Aprilia.

'Moto d’Italia – La Cultura Más Allá de la Pista' es una iniciativa de diplomacia deportiva dedicada a promover el motociclismo como expresión de la excelencia industrial, tecnológica, deportiva y cultural italiana, y como herramienta para promover el sistema económico del país a nivel internacional.

Muetra de motos históricas / Aprilia

Para cerrar el evento, el Ministro Tajani inauguró una exposición en la Sala Mappamondi de la Farnesina en la que se incluyeron seis modelos representativos de la tradición motociclista italiana, entre ellos dos Aprilia: una réplica de la RS-GP26 y la RS125 GP de 1997 con la que Valentino Rossi ganó su primer título mundial, así como una Vespa Gts 80th. Massimo Rivola presentó personalmente estos modelos al Ministro.