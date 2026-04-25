Así queda la parrilla para el Gran Premio de Estados Unidos de MotoGP

Un impecable Marc Marquez hizo los deberes en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto y se llevó su tercera 'pole' en el trazado andaluz. El piloto de Cervera, quien mostró una serie de dificultades en los primeros grandes premios del curso, aterrizaba en el Gran Premio de España con el objetivo de volver a las posiciones delanteras. Y así lo hizo. Por primera vez desde el Gran Premio de Hungría de 2025, se llevó el mejor crono el sábado. Un impecable Johann Zarco y Fabio Di Giannantonio le acompañarán en la primera fila.

Amanecía el cielo encapotado en Jerez. La lluvia hizo acto de presencia y la Q1 empezó con nombres destacados como Pedro Acosta, Johann Zarco o Fabio Quartararo. Y pecisamente los dos primeros fueron los que lograron los dos billetes disponibles para la Q2, demostrando un impecable ritmo con la pista mojada. Fue un fin de sesión complejo para Franco Morbidelli, que sufrió algún problema en su moto y obligó a retrasar cinco minutos la salida a pista para la Q2 debido a líquidos en la pista.

Pista en mojado en Jerez

Pasado este periodo de tiempo, los pilotos volvían a salir al trazado andaluz, aún en mojado tras la lluvia matutina. El primer mejor registro se lo llevó Pedro Acosta, con un tiempo de 1:49.434. El piloto murciano venía fresco tras los quince minutos extra de la Q1, pero con el paso de la sesión vio estancado su progreso y saldrá finalmente sexto en ambas carreras del fin de semana, a lomos de su KTM RC16.

Fermín Aldeguer se iba al suelo en el tercer sector, la segunda caída de la jornada tras la sufrida durante la última sesión de entrenamientos libres. Una sesión un tanto accidentada en el box del Gresini Racing, puesto que tan solo unos segundos después de producía la caída de Alex Márquez en la curva número 9, a falta de ocho minutos para el final. Tuvieron tiempo ambos de pasar por boxes para volver.

Finalmente el '73' fue quinto en parrilla, quedándose a 1.059 del mejor tiempo de su hermano mayor y tras ser el mejor piloto en la jornada del viernes. Aldeguer, aún recuperándose de la lesión en la pierna que sufrió entrenando en pretemporada, partirá decimosegundo.

A falta de siete minutos, Marc Márquez movió ficha y puso el registro en 1:48.82. Pero Zarco, un gran piloto en condiciones complejas, rebajó la apuesta con un 1:48.625, pero volvió a mejorar su propio registro en menos de tres décimas, dejando a Marc Márquez en 0.635.

La parrilla para el GP de Estados Unidos Marc Márquez (Ducati Lenovo) - 1:48.087 Johann Zarco (Castrol Honda LCR) Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing) Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) Álex Márquez (Gresini Racing) Pedro Acosta (Red Bull KTM) Jorge Martín (Aprilia Racing) Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) Raúl Fernández (Trackhouse) Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) Ai Ogura (Trackhouse) Fermín Aldeguer (Gresini Racing) Brad Binder (Red Bull KTM) Joan Mir (Honda HRC Castrol) Luca Marini (Honda HRC Castrol) Augusto Fernández (Yamaha Factory Racing) Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing) Toprak Razgatlioglu (Prima Pramac Yamaha) Lorenzo Savadori (Aprilia Racing) Alex Rins (Monster Energy Yamaha) Jack Miller (Prima Pramac Yamaha) No clasificado: Diogo Moreira (Castrol Honda LCR)

Estaba claro que no iba a rendirse el de Cervera. El '93' contraatacó colocandose en la primera plaza a falta de un minuto 1:48.087, dejando a Zarco a 0.140. El francés volvió a intentarlo con todo, tratando de darle la primera pole en seis años al LCR, pero tuvo un susto en el último sector que lo privó de mejorar el registro y dar caza al de Cervera.

En los últimos compases, Fabio Di Giannantonio logró situarse en la tercera plaza con el líder del mundial, Marco Bezzecchi, a su estela. Saldrá cuarto el italiano, mientras que su compañero de box, Jorge Martín, se iba al suelo en la curva uno a falta de cuatro minutos para el final. El madrileño, que ya sufrió tres caídas en la jornada de ayer, partirá desde la séptima plaza.