El inicio de temporada soñado para Honda

Honda comenzó los dos primeros Grandes Premios con un gran impulso. HRC acabó en Argentina con tres pilotos dentro del Top 10, esto no ocurría desde Portugal 2022.

Segundos en el Campeonato de Constructores

Los tres pilotos consiguieron acumular en la clasificación general una gran cantidad de puntos. Con dos carreras completadas en la temporada, Honda se sitúa en segunda posición en el Campeonato de Constructores.

La marca japonesa tuvo que esperar tres años para recuperar los buenos resultados. La última vez que hubo tres pilotos de Honda en el Top 10 fue en el Gran Premio de Portugal 2022 con Marc Márquez en sexta posición, Alex Márquez en séptima y Pol Espargaró noveno.

Por otro lado, la cuarta y última moto del gigante japonés estuvo pilotada por el 'rookie' Somkiat Chantra (IDEMITSU Honda LCR). El tailandés aún se está adaptando a la nueva categoría. Chantra clasificó 19º, en la Tissot Sprint cruzó 17º y el domingo acabó 18º.

La estrella de Honda

El piloto francés, Johann Zarco (CASTROL Honda LCR) fue el piloto más destacado durante todo el fin de semana. Zarco cruzó línea de meta el domingo en sexta posición. El francés acabó tres posiciones por delante de Joan Mir (Honda HRC Castrol). El español entró en novena posición y clasificó por delante de su compañero de equipo Luca Marini (10º).

Zarco fue el protagonista del equipo al conseguir el mejor resultado. Las buenas sensaciones del francés llegaron el viernes, en todo momento mostró un ritmo de carrera consistente. Además, Johann Zarco también se hizo con la tercera posición de parrilla para las dos carreras del fin de semana. El sábado cruzó la meta en cuarta posición y el domingo en sexta.

"Fue un fin de semana muy bonito, casi un fin de semana de ensueño desde la primera vuelta del viernes hasta la carrera del domingo. Es muy agradable tener la posibilidad de luchar con los pilotos de arriba. Ha sido positivo para nosotros. Hice todo lo posible para llegar al podio, y la estrategia del domingo fue mejor que la del sábado porque tuve una mejor salida el domingo" explicó el francés.

Las sensaciones de Joan Mir

Durante la carrera Mir tuvo que pelear con Acosta para conseguir más puntos. La batalla entre ambos españoles fue la oportunidad perfecta para detectar mejoras en la moto japonesa: "No pude defenderme de los demás. Cada vez que llegaba a la recta, el piloto de atrás me adelantaba, y luego no podía atacar en los frenos, que es en realidad mi punto fuerte, pero mi neumático delantero se sobrecalentó. Necesitamos entender qué podemos hacer para solucionar esa situación. Este año, veo cómo puedo luchar, y eso es algo positivo, pero como piloto siempre quiero más." explicó Mir.

Tercera ronda de la temporada

Respecto a la siguiente carrera en Austin, Zarco y Honda esperan volver a conseguir buenos resultados: "Si tenemos otro fin de semana positivo en COTA, será una buena señal para Honda. Claramente, nuestra confianza está mejorando mucho, así que veamos cómo estamos en Austin, porque me encantaría rendir bien allí" concluyó Zarco.

La marca japonesa se prepara para un nuevo desafío en el Circuito de las Américas, donde en años anteriores la moto ha obtenido grandes resultados.