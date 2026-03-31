El ingenio de Aprilia para no arruinarse con Bezzecchi de récord

Marco Bezzecchi llega al mini parón de MotoGP como líder destacado de la clasificación general de pilotos después de conquistar la victoria en las tres primeras carreras de esta temporada 2026.

En Aprilia están más que satisfechos con su piloto y, antes de que arrancara el curso, ya habían firmado su renovación de una curiosa forma. Ni más ni menos que con una boda fictica entre el italiano y su moto. Los agradecimientos continuaron después de que Bezz se llevara la primera victoria del año. El italiano solo pidió una cosa y en el equipo no dudaron en regalársela.

Antes del Gran Premio de Brasil, Massino Rivola, jefe de Aprilia, sorprendió a Bezzecchi con una Ape, un emblemático motocarro del grupo Piaggio, personalizado con su dorsal y los colores de la casa de Noale.

Después de ganar en Goiania, Marco hizo una nueva petición, en una especie de broma interna entre ellos y periodistas italianos. Esta vez quería una Vespa de color blanco. Dicho y hecho. A Austin llegó Rivola con su regalo, aunque puede que esta vez no fuera concretamente lo que había pedido su piloto. Llegó la Vespa blanca aunque en tamaño reducido, a escala pequeña, de esas pequeñas que ponen los coleccionistas en sus estanterías.

"El próximo deseo no nos lo ha dicho aun", comentaba Rivola antes de darle su regalo, consciente de que deberá preparar más regalos en el futuro. Por el momento ya son tres esta temporada, cinco consecutivas contando las dos últimas del curso pasado (Portugal y Valencia).

"Estoy muy contento, muy emocionado, y llevo mucho tiempo soñando con tener una buena carrera en este circuito. Siempre me ha gustado, pero nunca había conseguido terminar como quería. Así que tener una carrera como esta ha sido fantástico", decía a 'Sky Sport'.

En la entrevista post carrera a los medios de MotoGP, Bezzecchi afirmó estar "sin palabras" por los registros conseguidos. "Es raro escuchar mi nombre al lado de leyendas como Vale (Rossi) o Márquez... Es un privilegio, estoy muy orgulloso de estar aquí y haberlo conseguido. Sólo son números, pero tengo mantenerme enfocado en mi manera de pensar las cosas".

Bezzecchi es el primer piloto desde 1992 en liderar 5 Grandes Premios consecutivos de principio a fin. Además, es el primer piloto en ganar los tres primeros Grandes Premios de una temporada desde 2014, cuando Marc Márquez ganó los diez primeros.

Récord de vueltas lideradas

No es el único récord que el de Rímini ha conquistado en ese período, desde finales de la campaña 2025 hasta este tercer Gran Premio de la 2026. Bezzecchi ha acumulado 121 vueltas liderando en las carreras de domingo.

Récord de vueltas lideradas / MotoGP

Con esa cifra ha suerado con margen a Jorge Lorenzo, quien hasta ahora ostentaba la primera posición de ese particular ranking con 103. Tras el balear se sitúa Casey Stoner, ya retirado. En el cuarto puesto está Pecco Bagnaia, con 55 vueltas y Marc Márquez aparece ya cerrando el Top-5 con 51.

De hecho, se ha convertido en el primer piloto de la historia en conseguir los cinco GP consecutivos liderando todas las vueltas en carrera.

Cifras que demuestran la evolución de este piloto que cuenta en total nueve victorias en la categoría reina.