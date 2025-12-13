El infierno de Jorge Martín tras su accidente: "Me dijo que estaba seguro de que iba a morir"

Jorge Martín pasó en 2025 de tocar las puertas del cielo a caer sin remedio hacia los infiernos. De ser campeón del mundo a sufrir un auténtico calvario con las lesiones; del reconocimiento al ostracismo por no poder competir encima de su moto. Y todo ello con una guerra contractual con Aprillia de por medio. La historia del de San Sebastián de los Reyes es digna de hacerse un documental y precisamente eso ha hecho MotoGP contando su historia en 'Del cielo al infierno'.

Todo empezó a torcerse para Jorge Martín cuando en los test de Sepang sufrió la primera caída de las múltiples que tendría esta temporada. "Pasé del mejor momento, del más feliz de mi vida a empezar esta pesadilla" relata Jorge en el documental. Se operó de su mano derecha y del pie izquierdo y cuando parecía recuperado para volver a competir, un nuevo accidente, esta vez en un kárting de Lleida, volvió a poner al piloto contra las cuerdas.

Jorge Martín, durante la entrevista, en Cheste / José Carlos Jiménez

"No puede ser, esto no está pasando", confiesa Jorge en el documental. "Iba al hospital moviendo la mano, con tres fracturas, pero diciendo 'no es para tanto'", explica. Lo peor, como confiesa el piloto, fue tener que contarle a Rivola, CEO de Aprilia Racing, que se había caído. "Fue difícil de aceptar, pero cuando lo hice, ya sólo pensé en la recuperación”, expresa Jorge.

El regreso del campeón

Martín se recuperó y dos meses después puso rumbo a Qatar para firmar su reaparición. Y cuando atisbaba por fin la luz al final del túnel, una caída en carrera -agravada por el atropello de Di Giannantonio- le hizo revivir de nuevo sus peores pesadillas. El parte del campeón, que completaba su primera carrrera en la temporada de defensa de su corona, no era el mejor; un neumotórax, once costillas rotas, un traumatismo torácico... y el piloto, como consecuencia, se hundió por completo de camino al hospital.

Jorge Martín será operado en Barcelona por el doctor Xavier Mir / EFE

"Lloramos mucho, teníamos mucho miedo. Me dijo que estaba seguro de que iba a morir", confiesa su pareja Maria Monfort. "Estaba roto, hasta dudaba sobre si iba a volver a correr". Entre tanto drama, el piloto empezó a plantearse una salida de Aprilia: "Empecé a dudar sobre mí y sobre muchas cosas", explica Jorge. Albert Valera vino y me dijo: 'Creo que podríamos irnos, Honda está detrás de él, la oferta es muy buena'. Le dije: '¿Estás de broma?'. Al día siguiente fui a Madrid a verle, para ver si era verdad. Me dijo que era mejor para él irse. Le dije: 'Lo siento, pero no te voy a dejar ir'".

Jorge terminó regresando tras meses de mucho sufrimiento en Brno. Solucionados sus problemas con Aprilia, el campeón del mundo pudo por fin finalizar una carrera en la temporada más especial de su carrera: "Me dijo que la sensación de acabar esa carrera fue, más o menos, como la de ganar el título, porque fue como renacer de nuevo", asegura su pareja. Un ejemplo de superación que terminó regresando como solamente los campeones saben hacerlo.