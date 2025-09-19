Del 'infierno' a la gloria: Marc Márquez da las claves de su regreso a la cima

Marc Márquez repasa en la web oficial de MotoGP los momentos clave de su resurgir con Ducati, después del 'infierno' de las lesiones, su ruptura con Honda y sus momentos de crisis tras la grave lesión que cortó su racha en Jerez 2020. El de Cervera admite que pensó en la retirada y que no imaginaba volver a ser el número 1 con la poderosa exhibición de este año, que le ha llevado a las puertas de su novena corona mundial a falta de seis grandes premios para que la temporada 2025 baje el telón en Valencia.

La crisis después de Jerez 2020

Estaba en casa, con la lesión, intentando recuperarme... Eso fue duro, pero el momento más duro llegó cuando intenté volver, en 2021. Empecé a pilotar de nuevo, y no me sentía bien. Mi cuerpo estaba extraño, no pilotaba bien. Sentía mi brazo de una manera extraña. Entonces, nos dimos cuenta de que había una rotación en mi brazo, porque yo insistí y dije, 'aquí hay algo, siento mi brazo en una posición, y luego es otra distinta'. La sensación era de mucho dolor todo el día, y ese fue el momento más duro; era como si no hubiera motivación para continuar. Pensé en la retirada”.

Buscando respuestas

Algún día pensaba: ¿por qué no nos paramos y ya está?. Pero en mi interior me rebelé ¿por qué tengo que parar? Quería probarme a mí mismo, responder a la pregunta de si era competitivo, y para responder a esa pregunta tuve que tratar de encontrar la mejor moto en la parrilla, que era una Ducati. Simplemente, me olvidé de las relaciones, del dinero, de la historia, y dije, 'está bien. Solo quiero responder a esa pregunta”.

“Tuve buenos comentarios de mi hermano, que estaba en Gresini y pilotaba una Ducati. Eso ayudó, Alex me ayudó mucho a tomar la decisión. Era solo para un año, para ver si era competitivo. Si ese año no lo era, estaba seguro de que mi carrera terminaría definitivamente. Dejar Honda y correr gratis para un muy buen equipo como era Gresini, era sólo para demostrarme a mí mismo que era capaz de ser competitivo. Fue un reto muy grande, arriesgué muchas cosas”.

El regreso más demoledor

“Poco a poco en Gresini conseguió reconstruír mi confianza y volver a ganar fue algo especial. Cuando al fin culminé el plan trazado y pasé al equipo de fábrica de Ducati, sabía que estaba en el lugar perfecto para luchar por el campeonato. Preparé la pretemporada con un objetivo: pelear por el campeonato. Pero por supuesto, la forma en que hemos conseguido las victorias este año es algo que nadie , ni yo mismo, podía predecir. Ganar tantas carreras, en circuitos en que normalmente sufría, es algo inusual y difícil de repetir"

“Si lo intentas, no significa que lo lograrás, pero ya es un éxito. Porque si no lo intentas, entonces te quedas con la duda. Cuando me retire algún día, sabré que intentarlo más de lo que lo hice fue imposible".