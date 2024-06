¡Increíble! Pedrosa confiesa a Lorenzo los motivos por los que lo odiaba

Durante años y años, Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa han protagonizado auténticos 'piques' dentro de los circuitos de Moto GP. Ambos pilotos no entendían la derrota y su competitividad les llevaba a dar siempre el máximo hasta el final.

De hecho, a menudo, esa rivalidad parecía dar el salto a un ámbito más personal con algunas declaraciones subidas de tono. No obstante, tanto Lorenzo como Pedrosa han tenido siempre un respeto absoluto por su rival y su forma de competir.

Ahora, con los dos pilotos ya retirados, se han juntado en una conversación cara a cara en 'DAZN' para repasar sus trayectorias, su rivalidad y su rendimiento en los circuitos.

Sin duda, lo más curioso se ha presenciado cuando Lorenzo le ha preguntado a Pedrosa si en algún momento le ha llegado a odiar.

"Por supuesto, no lo dudes. Nos conocimos desde que tenemos 14 años y desde aquel momento ha habido una rivalidad muy fuerte e 'in crescendo'. No te puedo negar que hubo momentos en que eras mi rival directo y mi motivación directa. Por lo tanto, llegué a odiarte en ocasiones", confesó Pedrosa.