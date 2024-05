La increíble carambola que podría lograr Márquez en Mugello

Las 'espadas' están en alto en el Mundial de MotoGP, dentro y fuera de la pista. El Gran Premio de Italia es particularmente importante para Ducati y no solo por ser la carrera de casa, sino porque aquí se está 'cocinando' su futuro , con tres pilotos, Jorge Martín, Marc Márquez y Enea Bastianini, tratando de reivindicarse mientras los de Borgo Panigale deciden cuál de ellos acompañará el próximo año a Pecco Bagnaia en la escuadra oficial.

Marc Márquez es el que más está presionando para conseguir lo que quiere: una moto de fábrica en 2025 y a poder ser, en un equipo oficial. Y después de sus declaraciones del jueves, este viernes se ha metido directamente en Q2 con el quinto mejor tiempo. Su reto: lograr su primera victoria con la Desmosedici del Gresini en la séptima prueba del calendario.

Si lo consigue, además de reforzar su discurso para hacerse valer, depararía también una increíble carambola estadística, ya que sería la victoria 93 de Ducati en el Mundial de MotoGP a cargo del dorsal 93.

La cosa va más allá y las cifras de Ducati en Mugello son casi de ciencia ficción. Casey Stoner logró la número 27 cuando llevaba el número 27 en su carenado. Luego, Pecco Bagnaia obtuvo la victoria 63 de rojo cuando lucía el número 63, antes de pasarse al 1 de campeón. Marco Bezzecchi consiguió la 72 con su número en MotoGP, el 72. Y, por último, Jorge Martín se llevó la número 89 luciendo el 89. Alucinante.

"No sé si creo en estas cosas, en el azar. Ojalá. Yo lo voy a intentar, evidentemente, como cada fin de semana, pero no me voy a obsesionar para nada", asegura Márquez, que tiene una oportunidad única para volver a hacer historia con Ducati.