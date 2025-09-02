Las incógnitas de la parrilla de MotoGP 2026

A falta de ocho rondas para el final de la temporada 2025, la parrilla para el siguiente curso empieza a cerrarse. Los 22 asientos de la categoría reina prácticamente ya tienen sus respectivos nombres, pero todavía se mantienen algunas incógnitas.

Los nuevos contratos de Honda

Antes del inicio de la decimoquinta ronda del curso Honda cerró dos de sus fichajes pendientes. Luca Marini cerró el contrato como compañero de Joan Mir para la temporada 2026. La fábrica japonesa también fue un paso más allá y cerró el trato con Johann Zarco hasta 2027. Con las dos últimas renovaciones, la única duda en Honda sería con el asiento del IDEMITSU Honda LCR.

Somkiat Chantra sigue siendo el piloto que completa la cuarta plaza de la fábrica japonesa, pero la falta de resultados y la lesión durante la temporada le dejaría fuera de la parrilla para el próximo año. En el asiento del piloto tailandés podría aparecer Diogo Moreira. Aunque todavía se desconoce el compañero de equipo de Johann Zarco para 2026.

Los movimientos en Yamaha

Los dos fabricantes japoneses de la parrilla de MotoGP serán los únicos en traer a nuevos pilotos en 2026. A falta de la firma del contrato de Moreira, él y Toprak Razgatlioglu serán los únicos 'rookies' del próximo curso. Razgatlioglu formará equipo junto a Jack Miller en el segundo equipo de Yamaha. Aunque, el contrato de Miller también debe confirmarse para 2026. También se contemplaban a otros pilotos como Manuel González, pero el piloto español confirmó que su futuro permanecería en la categoría intermedia junto a su equipo actual.

El piloto turco se incorporará al PRAMAC Yamaha y todo apunta que lo hará en el asiento de Miguel Oliveria. Por lo tanto, el piloto portugués deberá buscar asiento en WorldSBK o bien quedarse como piloto probador de Aprilia.

Ducati cierra sus filas

El piloto italobrasileño, Franco Morbidelli, renueva su contrato con el Pertamina Enduro VR46 Team. El contrato de Morbidelli finalizaba a finales de este curso, pero ya cuenta con la confirmación hasta finales de 2026. "Será un placer correr con el Pertamina Enduro VR46 Racing Team también el próximo año. Es fantástico anunciar algo tan especial. Espero vivir muchos más días como los que hemos tenido este año, porque realmente nos los merecemos" explicó el piloto a 'MotoGP.com'.

Uccio Slaucci, director del equipo, aseguró que la renovación del '21' se haría oficial la próxima semana durante el Gran Premio de San Marino, pero finalmente el anuncio se ha comunicado con una semana de antelación. Con la confirmación de Moreira y Miller todas las plazas de la categoría reina quedarán cerradas.